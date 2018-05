Otra forma de pensar España

No hay voluntad de desafío en la propuesta, sino la vocación de ponerle algo de luz a lo que es un laberinto de tinieblas. A lo que no se debe olvidar. A lo que conviene tener claro, por no repetir daños. Es el turno de pensar España, que es el terruño más rendido al activismo de cuestionarse de toda la Europa avanzada. Como si hubiera en nosotros una tendencia irremediable a discutirnos. Como si ser español fuera poco más que eso, una idea de origen que concentra en sí un punto de duda y de moneda antigua.

A este plural de presente incierto que es España va dedicada la tercera edición del ciclo Letras en Sevilla, que aspira ahora a algo de coliseo donde trinchar lo que hemos sido, lo que somos y lo que llegaremos a ser. España, ¿mito, o realidad? es el título de las jornadas diseñadas por el escritor Arturo Pérez-Reverte y el periodista Jesús Vigorra que vienen por unos días a medirle destino a este perímetro de tierra, siempre con dolor de algo. Por tanto, la iniciativa, más que un malabarismo emocional, proviene de una necesidad.

Laura Borràs, Antonio Escohotado, Alfonso Guerra y Arcadi Espada, entre los participantes

"El problema más grave que tiene España es la estupidez", disparó, una vez como diagnóstico, el filósofo Gustavo Bueno. De ahí que en esta aventura se proponga un pensamiento lento como única forma de armar ideas fuertes. "Están representadas todas las voces y todas las tendencias", explicó ayer Vigorra sobre una actividad que llenará del próximo lunes al miércoles el patio central de la sede de la Fundación Cajasol en la plaza de San Francisco. "Aquí se va a oír de todo, pero las conclusiones son de los asistentes", recalcó el periodista.

"Pensamos inicialmente tratar el Mayo del 68, pero creo que la actualidad nos obliga a pensar en España", aseguró Vigorra. "¿Por qué si un catalán grita visca Catalunya o un vasco exclama gora Euskadi son unos héroes, pero si un español lo hace con un viva España es tildado de facha? ¿Por qué España sigue cuestionada cuando es la nación más antigua de Europa? ¿Qué sucede para que nos lo sigamos preguntando?", planteó el coordinador del ciclo. Para esta propuesta, que agotó todas las invitaciones a las pocas horas de ponerse a disposición del público, los organizadores han querido reunir a escritores, políticos, periodistas y pensadores alrededor de una realidad llamada España, de la que cuelga una ristra histórica de complejos, pasiones, amenazas y añoranzas. "Es un debate siempre interesante y oportuno, y que en estos momentos es especialmente necesario", indicó Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol.

Así, este tercer capítulo de Letras en Sevilla dará comienzo el próximo lunes, a las 11:30, con una intervención de Alfonso Guerra titulada ¿Qué es España? A continuación, la historiadora María Elvira Roca, autora del libro Imperofobia y leyenda negra, y el pensador Antonio Escohotado participarán en una charla moderada por el periodista Alfredo Valenzuela. Ese mismo día, por la tarde, está prevista la conferencia España o Españas de Juan Carlos Monedero y un debate con el escritor Juan Eslava Galán, el periodista Ignacio Camacho y Laura Borràs, diputada de Junts per Catalunya y ex directora de la Institució de les Lletres Catalanes.

Ya el martes está programada, por la mañana, una conferencia de Julio Anguita y una charla entre la historiadora Carmen Sanz y el periodista Arcadi Espada alrededor del tema España, campo de batalla. Por la tarde, intervendrán el escritor Alfonso Ussía, el embajador y exalcalde de La Coruña Francisco Vázquez y el historiador Fernando García de Cortázar, autor de importantes obras de divulgación como Breve Historia de España, Historia de España desde el arte y Los mitos de la Historia de España.

Por último, el catedrático Santiago Muñoz Machado impartirá el miércoles 23 la conferencia Transición, el milagro discutible a las 11:30, a la que seguirá un debate sobre la visión de España desde el exterior que reunirá al periodista Jorge Fernández Díaz y al actor Emilio Baule con Arturo Pérez Reverte. Por la tarde, el hispanista Ian Gibson charlará sobre España, ¿el paraíso perdido?, mientras que Juan Echanove y Emilio Baule cerrarán el programa con una lectura de textos.

Con este programa, a juicio del presidente de Cajasol, Letras en Sevilla vuelve a "demostrar un firme compromiso con la cultura, y también la vocación de ser un espacio abierto al diálogo, abierto y plural, sobre los grandes temas que nos ocupan y nos preocupan como sociedad". Esta actividad ya abordó la Guerra Civil en su primera edición la primavera pasada y continuó en otoño con un homenaje a Manuel Chaves Nogales.

La Fundación Cajasol informó ayer de que, si bien todas las invitaciones están agotadas, se podrán seguir las conferencias en streaming, desde la sede de la institución, en una sala habilitada a tal efecto, o a través del portal digital de la institución y de su canal en YouTube. También se avanzó que, con toda probabilidad, la cuarta edición de Letras en Sevilla estará dedicada el próximo otoño a la mujer y la Literatura.