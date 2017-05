Como un pájaro en el alambre

La ficha 'Madeleine Peyroux' Ciclo 'Grandes Intérpretes'. Intérpretes:Madeleine Peyroux (voz y guitarras), Jon Herington (guitarra eléctrica), Barak Mori (contrabajo). Lugar: Teatro de la Maestranza. Fecha: Domingo 21 de mayo. Aforo: Tres cuartos de entrada.

En las últimas dos semanas hemos escuchado de viva voz en múltiples escenarios la irremediable -y esperada- crítica a la administración Trump; es lo que une a los tan distintos artistas que han pasado por nuestra ciudad: desde Micah P. Hinson (que se prodigaba en reivindicaciones acompañadas de sus respectivos fuck) a Dave Douglas y, este domingo, Madeleine Peyroux. La cantante rompe el hielo con una conversación telefónica (Hello, Babe, dirigida al infame rubicundo), y luego un irreprochable Tango Till They're Sore (del Rain Dogs de Waits). Como es habitual, la de Athens despacha una muy bien escogida serie de clásicos del folk, el rock, la chanson francesa o el funk, ya parte de su repertorio viajero: los dos temazos de Cohen (espléndida Bird on the wire, Dance me to the end of love), el Everything I do gonna be funky (from now on) del más danzón Lou Donaldson y, como bis (y a petición de un educado tenor del público) La Javanaise de Gainsbourg.

Destaca la Peyroux también en el blues, quizá hoy más que nunca (hoy, que más feliz que nunca parece). "Todas las canciones que tocamos son de amor, blues, o invitaciones a beber". Pudimos disfrutar de su voz hace ya ocho años, en este mismo escenario, pero aunque reaparezcan perlas de su repertorio habitual (Don't wait too long, Careless love o las versiones aludidas), se ha afianzado su tesitura, y aunque nunca puede haber desprecio a las fuentes, parece más ella misma que la enorme Lady Day. Cabe, además, la sorpresa: un estupendo arreglo para Getting better, la marinera If the sea was whiskey, Shout sister shout o Trampin' (que pueden encontrarse en su último disco, Secular Hymns), y esa versión del No soy de aquí, ni soy de allá de Facundo Cabral a la que Peyroux imprime su toque feminista: le gusta, dice socarrona, "cuando llora un varón", que de lágrimas de mujer (ahí queda el recuerdo de Billie Holiday, por ejemplo) ya se han nutrido muchas canciones.