Vinculan al ex presidente Uribe con los narcos en la víspera de las elecciones colombianas

El senador y ex presidente de Colombia Álvaro Uribe (2002-2010) fue acusado en numerosas ocasiones por diplomáticos estadounidenses de tener vínculos con el narcotráfico en los años 90, según documentos desclasificados del Departamento de Estado a los que Efe tuvo hoy acceso. Una de las comunicaciones, que datan de 1993, describe una reunión de diplomáticos estadounidenses con Luis Guillermo Vélez Trujillo, entonces senador del Partido Liberal, formación política en la que militaba Uribe.

De acuerdo al cable desclasificado, Vélez Trujillo explicó al Gobierno de EEUU que Uribe había recibido "financiación" para sus campañas electorales al Senado por parte de la familia Ochoa Vásquez, miembro del cartel de Medellín que dirigía el capo del narcotráfico Pablo Escobar.

El ex presidente colombiano negó ayer cualquier relación con narcotraficantes en los 90 y achacó su publicación a que el país celebra hoy elecciones presidenciales. "Fake news. En épocas electorales y sin pruebas. Nunca he recibido dinero para mis campañas. He pedido que se le entregue a gerentes que han sido personas totalmente honorables", declaró Uribe en un vídeo publicado en sus cuentas en redes sociales.

Iván Duque es el claro favorito para los comicios. Muchos analistas lo consideran es una marioneta precisamente de Uribe (2002-2010), el máximo líder del partido de derecha radical Centro Democrático, quien impulsó desde el año pasado la candidatura del abogado de Bogotá.

El otro aspirante a tomar el poder en Colombia y suceder a Juan Manuel Santos es Gustavo Petro, quien con su habla pausada y seriedad, se convirtió hace años en el principal líder de la izquierda y cree con firmeza que en agosto jurará al cargo de presidente.