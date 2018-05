Nosotros no estábamos en guerra

Un hombre está sentado a la mesa y aguarda que el camarero le sirva el menú que acaba de pedir. De repente, otro hombre se acerca por detrás y le revienta la cabeza de un disparo. No ha tenido oportunidad de defenderse. Otro hombre ha interrumpido durante unos minutos su quehacer diario como catedrático en su despacho de la Universidad para atender una llamada de teléfono cuando otro hombre irrumpe en la habitación y lo acribilla a tiros. No ha tenido oportunidad de defenderse. Otro hombre con una destacada actividad política en el pasado pero que ya lleva años apartado de ella y ahora se dedica a dar clases llega una noche a su casa y después de aparcar el coche en el garaje del edificio muere de dos balazos. No ha tenido oportunidad de defenderse. Un viernes a las cuatro de la tarde una bomba estalla en el aparcamiento de un centro comercial atestado de familias de compras. El artefacto contiene 30 kilos de amonal, cien litros de gasolina, escamas de jabón y pegamento hasta sumar 200 kilos de carga explosiva. La explosión mata a 21 personas y hiere a 45. Ninguna tiene la oportunidad de defenderse.

Son casos de un conflicto.

Conflicto es el término que aún siguen empleando personalidades como el ex secretario general de la ONU Kofi Annan para referirse a las atrocidades de ETA. "Vivimos una jornada histórica que pone fin al último conflicto armado de Europa", dijo el viernes. El ex secretario general de las Naciones Unidas se equivoca. Y hay errores, como éste, vomitivos. Ni el hombre sentado a la mesa del restaurante, ni el catedrático que hablaba por teléfono, ni el político retirado que aparcó su coche, ni las familias que compraban aquella tarde en el hipermercado iban armados. Ninguno de ellos llevaba una pistola al cinto ni en la sobaquera.

Acudo al diccionario de la RAE, nuestra arma más preciada, la más valiosa, la única que nos han enseñado a manejar. Está bien cargada. De conflicto dice "combate, lucha, pelea"; y también "enfrentamiento armado"; y además "apuro, situación desgraciada y de difícil salida". ¿Se refiere Annan a esto último? ¿Por qué dice entonces "conflicto armado"? No, nosotros no estábamos en guerra.