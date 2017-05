Detenido en Arahal por romper la orden de alejamiento de su ex pareja

La Guardia Civil ha detenido a un vecino de Arahal de 35 años acusado de quebrantar una orden de alejamiento hacia su ex pareja, tras presentarse en la vivienda de ésta golpeando la puerta de acceso durante varios minutos. Fuentes de la investigación han dicho que el detenido, cuyas iniciales corresponden a las letras J.L.S.R., accedió a la calle donde vive su ex pareja, de la que tiene una orden de alejamiento por un episodio de violencia machista que fue dictada por el juzgado número 1 de Marchena. Una vez frente a la casa, procedió a golpear varias veces la puerta llamando a la mujer, que avisó a las fuerzas de seguridad, aunque cuando llegaron a la vivienda ya se había marchado. No obstante, posteriormente fue localizado y detenido por agentes del destacamento de Lora del Río, que le imputaron un delito de quebrantamiento de condena. De forma paralela, la Guardia Civil y la Policía Local de Arahal han dispuesto un dispositivo conjunto de protección a la víctima en prevención de nuevos sucesos.