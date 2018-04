La Fiscalía y la Junta piden cárcel para Maestre por fraude y prevaricación

En el marco de la causa incoada contra el ex alcalde de Los Palacios y Villafranca y ex presidente de la extinta Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir Antonio Maestre (PSOE) junto a otros cuatro cargos de dicha entidad ya desaparecida, por posible fraude y prevaricación con relación al destino de una ayuda autonómica, la Fiscalía pide para cada uno de ellos dos años y once meses de cárcel y una multa de 631.183 euros, mientras la Junta de Andalucía pide cuatro años de cárcel y una multa de 420.786 euros.

Como se informaba recientemente, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número uno de Lebrija ha dictado auto de apertura de juicio oral contra Antonio Maestre, actualmente asesor en la Diputación provincial, y otros cuatro cargos de la extinta Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, por presuntos delitos de fraude de subvenciones y de prevaricación con relación al destino de una subvención autonómica.

La causa judicial se encuadra así en la controvertida gestión de la extinta Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir, formada por once municipios de las provincias de Cádiz y Sevilla y ya disuelta y liquidada, tras arrastrar un pasivo de más de 52,2 millones y múltiples frentes respecto a su gestión a manos del entonces alcalde socialista de Los Palacios Antonio Maestre.

En concreto, el caso deriva de una denuncia promovida en 2015 por la Fiscalía en torno a una ayudas concedida por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a la Mancomunidad para actividades de formación y empleo, cuyo reintegro fue reclamado por la Administración autonómica al no quedar debidamente justificado el destino de la subvención.

Según la investigación, “a pesar de haber sido concedida la subvención y haber sido abonado un anticipo de 210.393 euros para su ejecución –pues la ayuda íntegra ascendía a 280.526 euros–, la actividad subvencionada ni se ejecutó, ni se justificó, ni los fondos públicos recibidos fueron aplicados por la Mancomunidad al fin subvencionado, ni fueron devueltos cuando les fueron reclamados por la Junta de Andalucía”.