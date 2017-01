La Justicia revisará en mayo el nombramiento de Blas Ballesteros

El vicepresidente se refirió a la decisión de Ciudadanos de emprender la vía contencioso-administrativa. "No termino de comprender cómo no exponen sus argumentos en los órganos del Consorcio como la junta general del 27 de abril, en la que se aprobaron las bases para la contratación de un gerente", aseguró Fernández Garro.

Ciudadanos recuerda que Ballesteros no ostenta la condición de funcionario, un requisito de acceso exigido en la convocatoria" y añadía que la valoración de los méritos del ex concejal "no es conforme a derecho y reafirma la nulidad absoluta del nombramiento".

La formación quiere interrogar a Blas Ballesteros "para que aclare en vía judicial si tiene o no la condición de funcionario y poner luz sobre este asunto, con el objetivo de que no se vuelvan a producir este tipo de actuaciones y de luchar contra el amiguismo socialista en la Diputación de Sevilla", aseguró ayer a este periódico el portavoz de Ciudadanos en la Corporación provincial y portavoz en el Ayuntamiento de Sevilla, Javier Millán.

El juzgado ha señalado la celebración de esa vista para el 9 de mayo, después de que el vicepresidente del Consorcio Provincial de Aguas de Sevilla no admitiera el recurso de reposición presentado por Ciudadanos contra la resolución por la que nombraba gerente a Blas Ballesteros. Ciudadanos ha pedido al juez que cite a esta vista al ex concejal socialista y a un miembro de la junta general del consorcio.

El juzgado de lo Contencioso-administrativo número 5 de Sevilla ha fijado para el próximo 9 de mayo la celebración de la vista por el recurso presentado por Ciudadanos contra el nombramiento del ex concejal socialista Blas Ballesteros como nuevo gerente del Consorcio Provincial de Aguas, una designación que esta formación considera que es "nula de pleno derecho, al no cumplir los requisitos exigidos" en la convocatoria oficial del puesto y reclama que se revoque dicha contratación, declarando "desierta" la convocatoria de la plaza de gerente y se promueva un nuevo procedimiento.

Millán reitera el "oscurantismo" para un puesto de 70.000 euros

El portavoz de Ciudadanos, Javier Millán, reiteró ayer que el nombramiento de Blas Ballesteros no cumple los requisitos de acceso al puesto al no ser funcionario, argumentando además que la elección se hizo "por medio de una convocatoria irregular que establecía el brevísimo plazo de 5 días para que se presentaran los candidatos, sin ninguna urgencia que justificara estas prisas". Para Millán, se trata de un "oscurantismo total para un puesto de gerente en el que se cobran casi 70.000 euros, un sueldo mayor al de la propia presidenta de la Junta de Andalucía y para el que casualmente nadie más cumplía los requisitos ni estaba interesado en presentarse". Por este motivo, el 16 de septiembre del año pasado, Ciudadanos, a través de su representante en el Consejo Provincial de Aguas, Javier Cabezas, presentó un recurso de reposición contra el nombramiento al que el organismo provincial tardó tres semanas en contestar. La resolución obvió el argumento fundamental, que Ballesteros no cumple la primera condición para acceder al puesto, que no es otra que ser funcionario de carrera. No admitiéndose además la impugnación de Ciudadanos basándose en el hecho de que el recurrente, a pesar de pertenecer al propio Consorcio, carecía de la condición de interesado por no haber participado como aspirante en el proceso de selección, algo que Javier Millán califica como "impresentable y vergonzoso", ya que, "según la Diputación, sólo Blas Ballesteros puede recurrir su propio nombramiento", concluyó el portavoz de la formación.