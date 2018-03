Propuesta para impulsar una conexión peatonal con Mairena

La nueva alcaldesa de Palomares del Río, Ana Isabel Jiménez Salgueiro, ha planteado en una reciente reunión con su homólogo de Mairena del Aljarafe, Antonio Conde, mejorar la conexión peatonal entre los dos municipios con una senda que permita el tránsito y a pie y bicicleta, en un tramo de unos 700 metros que ahora no está urbanizado. Según la edil, Conde se ha mostrado receptivo. El nuevo trazado tendría que hacerse por término de Mairena, aunque debería financiarlo el Ayuntamiento de Palomares. "Consideramos que eso es esencial. Ahora no tenemos dinero, lo sé, pero los políticos estamos aquí para buscar soluciones", destaca Jiménez Salgueiro, que pone este proyecto como ejemplo de los que seguramente el nuevo equipo de gobierno (PSOE-IU-VxP), que tomó posesión hace dos meses tras la moción de censura contra el PP, no podrá culminar antes de las elecciones municipales, pero sí se "pondrán las bases" para que se ejecuten más adelante.

La edil recuerda que Mairena ya va a ejecutar una senda de este tipo, que se quedará muy cerca de un supermercado ubicado a unos 700 metros de la primera urbanización de Palomares. "Mairena nos ha dicho que no hay ningún problema, pero que el recurso económico para hacerlo lo tenemos que buscar nosotros", insiste, y añade que la conexión sería especialmente importante para los jóvenes de Palomares del Río que van a los institutos de Mairena.

En materia de movilidad o "conectividad", Jiménez Salgueiro también se ha reunido también con el delegado de Fomento para hablar de la carretera a Almensilla y la carretera de Coria, con problemas de asfaltado y puntos negros. "Raro es el fin de semana que no hay un accidente de coche a la entrada de Palomares por Coria en la urbanización Río Grande. A ver cómo podemos solventarlo, si no cambiando la infraestructura en sí, poniendo algún tipo de mecanismo de prevención", afirma.

Según la alcaldesa, los técnicos de la Junta ya han visitado la zona, como ha ocurrido, en el caso de Educación, con el colegio Vicente Aleixandre, "que es muy antiguo y requiere de una intervención seria y rigurosa". Fue después de otro encuentro con la delegada territorial del ramo. "Estamos llamando a todas las puertas que haya que llamar", insiste la regidora, y asegura que la iniciativa en ese sentido le faltó al anterior gobierno.

Esas reuniones se han producido igualmente con la delegada territorial de Salud. El nuevo equipo de gobierno quiere que el edificio del consultorio, de titularidad municipal, lo asuma la Junta. Además, se ha convocado una junta local de seguridad para el mes que viene, algo que no se hacía desde 2014 y tras la petición que hizo en ese sentido el edil no adscrito Alejandro Romero, ex del PP.