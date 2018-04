La huelga de autobuses en Feria afecta a once municipios del Aljarafe

La huelga convocada por los trabajadores de Tranvías de Sevilla, una de las empresas concesionarias de los servicios de transporte público en el área metropolitana, reducirá considerablemente la frecuencia de paso de autobuses en once líneas y otros tantos municipios del Aljarafe durante la Feria de Abril. Aunque no hay acuerdo sobre los servicios mínimos, que determinará la autoridad laboral, éstos podrían quedarse en un 40% de lo habitual en horas punta y en un 20%, en el resto o en el caso de trayectos que coincidan con los de otras compañías del Consorcio Metropolitano de Transportes.

La huelga arrancará, si no hay novedad, el sábado (desde las doce de la noche del viernes) hasta el 22 de abril. Los municipios afectados son Isla Mayor, La Puebla del Río, Coria, Gelves, San Juan, Almensilla, Palomares, Mairena del Aljarafe, Tomares, Castilleja de la Cuesta y Bormujos, con una población de más de 197.000 vecinos. Tranvías de Sevilla tiene las líneas M-141, M-142, M-143, M-151, M-142, M-153, M-154 y M-155, radiales hasta la capital, y es la adjudicataria de la M-102, la circular del Aljarafe. Fuentes del Consorcio aseguran que son servicios con una media de 3.000 viajeros en días laborables, que se incrementan con la Feria de Abril. El ente, aunque está en contacto con las partes, no está mediando en el conflicto porque se está haciendo en el Sercla (Servicio extrajudicial de resolución de conflictos laborales), donde no se ha logrado un acuerdo hasta ahora.

Según Santiago Soto, responsable del área de Transporte de CCOO en Sevilla, se trata de la primera huelga que se convoca desde 1983 en Tranvías de Sevilla y a la que asegura que se han visto abocados por la "negativa de la empresa" a negociar diversas mejoras, después de años en los que se vienen aplicando "ajustes" a los que los conductores accedieron por la crisis y para mantener empleos. Ésto ha conllevado una pérdida del poder adquisitivo, que cifran en un 20% o más: hasta 500 euros al mes. Reclaman una mejora salarial y una nueva organización con menos turnos partidos, lesivos para la conciliación de vida laboral y familiar, y otros "impuestos". También denuncian que el sistema de vídeo vigilancia que se ha instalado en los autobuses se está usando como "elemento coercitivo" a los conductores, unos 55.

Por su parte, la empresa emitió ayer un comunicado en el que dice tener la mano tendida para negociar, pero con la "premisa" de la desconvocatoria de la huelga, "sin la presión" de ésta, insiste, y asegura que ha sido una sorpresa. Sobre las dos propuestas concretas que se plantearon en el Sercla, destaca que la colocación de cámaras es por seguridad de los viajeros, de los propios conductores y la empresa y cuentan con todos los permisos. En cuanto a la reclamación salarial, para que cada trabajador perciba un mínimo de 1.500 euros líquidos al mes, insiste en que depende de cada trabajador, de sus circunstancias, calendario y actividad. El resto de cuestiones no se plantearon formalmente, pero defiende que los turnos se diseñan para "mejorar la calidad de vida de los trabajadores", sobre todo para rotar en los horarios más duros de noche o mañana.

La dirección también recuerda que hace diez meses se sumaron al convenio colectivo provincial de Transporte de Viajeros por carretera, con vigencia hasta final de año, y el acuerdo que regula su aplicación, por lo que cree que con las nuevas reclamaciones y la huelga el comité de empresa se "desdice" de lo firmado. En cualquier caso, subraya en que está abierta a negociar. CCOO asegura que no hay reunión convocada, pero que si ésta se produce y perciben predisposición para llegar a un acuerdo, también estarían dispuestos a suspender la huelga.