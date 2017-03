Las bandas podrán ensayar en la calle antes de Semana Santa hasta las 23:00

La Centuria Romana de la Hermandad de la Macarena, cuyo ensayo fue suspendido por la Policía Local en la noche del martes tras recibir una queja telefónica de una vecina, pudo volver a los ensayos ayer. El Ayuntamiento ha promulgado una excepción al artículo de la ordenanza municipal contra la contaminación acústica, ruidos y vibraciones que prohíbe este tipo de actuaciones en la vía pública porque entiende que debe primar el interés general y hay que ponderar lo que suponen las bandas de música para la Semana Santa de Sevilla y para la ciudad. En cualquier caso, los ensayos no se pueden extender más allá de las once de la noche y se deben hacer lo más lejos posible de las viviendas. Esta misma excepción es la que se aplicó hace unos meses para la celebración del festival Monkey Week en la Alameda de Hércules.

Desde el Ayuntamiento, como explicó el delegado de Fiestas Mayores, Seguridad y Movilidad, Juan Carlos Cabrera, a este periódico, entienden que la ordenanza municipal aprobada en el anterior mandato del popular Juan Ignacio Zoido tiene esta laguna que no permite ensayar a las bandas durante los días previos de la Semana Santa para acomodar el paso. Para arreglarlo, en un segundo paso, el gobierno municipal va a proceder a modificar ese artículo de la norma: "Comprendo el derecho al descanso de los vecinos, pero hay muchas bandas que en los días previos a la Semana Santa deben acompasar el desfile y el paso y por eso entendemos que se debe hacer una excepción por todo lo que aportan social y culturalmente. Se hará en función del interés general y sólo para los días previos a Semana Santa. Además, los ensayos no podrán extenderse más allá de las once de la noche". Cabrera señaló, en cualquier caso, que la Policía Local no tenía más remedio que acudir tras la llamada de una vecina y que la suspensión del ensayo se hizo en un tono absolutamente "conciliador".

El Ayuntamiento, antes de producirse el incidente con la Centuria, ya venía trabajando en la modificación de la ordenanza para permitir los ensayos en la calle durante los días previos a la Semana Santa. Esta misma semana se habían recibido otras dos quejas por ensayos de bandas en algunos barrios y desde Fiestas Mayores ya se estaban coordinando con el Consejo de Bandas.

El hermano mayor de la Macarena, Manuel García, se congratuló de que el Ayuntamiento hubiera adoptado de manera rápida una solución para que la Centuria pudiera continuar con sus ensayos de cara a la próxima Madrugada: "Hay un fallo en las ordenanzas y lo han arreglado. Estamos satisfechos y agradezco al delegado, Juan Carlos Cabrera, la rapidez de actuación". García aseveró en cualquier caso que le sorprendió la presteza con la que la Policía Local se presentó en el ensayo para darlo por concluido: "Fue una noche de disgustos para muchos chavales a los que cogió esto por sorpresa. Lo que a mí me llama la atención es que cuando un vecino llama a la Policía porque tiene a un grupo de personas armando jaleo en la puerta de un bar a las dos de la mañana no acuden. La Centuria lleva cincuenta años allí y no había pasado nunca nada. Además eran las diez de la noche".

En los últimos años, el Ayuntamiento se ha afanado por facilitar o buscar locales de ensayos para que las bandas puedan prepararse para la Semana Santa sin sufrir las inclemencias del tiempo y sin molestar a los vecinos.