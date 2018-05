Los abogados de la víctima de 'la Manada' presentan una denuncia por amenazas y contra la intimidad

Los abogados de la víctima de la Manada han presentado en el juzgado número 30 de Madrid una denuncia por presuntos delitos de amenazas y contra la intimidad de la joven madrileña en medios de comunicación digitales y redes sociales.

El pasado día 26 se envió por correo electrónico a los medios de comunicación la sentencia que condenó a nueve años de cárcel a los miembros de la Manada, en la que se habían borrado los datos personales de la víctima, pero no se eliminó en el margen del documento un código que permitió acceder al documento original en la web del Gobierno de Navarra, que ha acabado vetando el acceso a las sentencias.

Estos datos personales de la joven madrileña, como su nombre y apellidos o su dirección, fueron publicados en algunos medios digitales y en las redes sociales, donde además se han podido ver fotos de la chica, una imagen de su DNI e incluso capturas del vídeo grabado durante los hechos.

El abogado Miguel Ángel Morán ha comentado que, además, cuando reciban de la unidad de ciberdelincuencia de la Policía Nacional el informe sobre las páginas y redes sociales en los que se ha publicado esta información, se presentará una ampliación a la denuncia.

En esta ampliación de la denuncia, ha apuntado, se incluirá previsiblemente el editorial publicado por el medio digital La Tribuna de Cartagena titulado Yo no te creo y dirigido a la víctima de la Manada, en el que se realizan afirmaciones como "No echaste a correr ni pediste auxilio porque ibas a lo que ibas, a pegarte una pasada de orgía y desenfreno con cinco desconocidos". "Tu falsa denuncia es un insulto a las mujeres que de verdad han sido violadas", se asevera en el editorial, que considera que esta "farsa" es "una bofetada a los cientos de mujeres que dicen NO".