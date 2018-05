Cerco al Banco de España

Pensionistas de la provincia de Sevilla han rodeado esta mañana el edificio del Banco de España para protestar por la falta de voluntad del Gobierno por garantizar unas pensiones dignas y pedir la derogación de la reforma de las pensiones de 2013, según han manifestado los sindicatos convocantes, UGT y Comisiones Obreras (CCOO).

A diferencia de la manifestación de marzo, en la que más de 10.000 personas desafiaron a la lluvia según datos de la Delegación del Gobierno en Andalucía, en esta ocasión, la concentración ha sido mucho menos multitudinaria y en ella han participado más personas jóvenes que hace dos meses, "los futuros pensionistas", como algunos de ellos se han autodenominado.

"Continuamos con las protestas porque en estos meses no se ha producido ningún arreglo. Lo que se ha hecho ha sido un mero trámite táctico de cara a las próximas elecciones, pero en realidad el Gobierno de España no ha ofrecido ninguna solución al problema", ha comentado Juan Bautista Ginés, secretario general de UGT Sevilla, uno de los dos sindicatos convocantes.

Para las organizaciones sindicales no basta con subir las pensiones conforme al IPC previsto. Piden que éstas se actualicen si a final de año las rentas son superiores y que se suprima tanto el índice de revalorización de las pensiones como el factor de sostenibilidad.

"Estos jubilados han trabajado y han luchado toda su vida por tener una pensión digna y ellos han sido los que han mantenido el Estado de bienestar y han sacado para delante a España cuando eran trabajadores, y ahora se ven como jóvenes de 18 años luchando otra vez y reivindicando los derechos que ya habían conseguido", ha continuado Juan Bautista. "Queremos pensiones dignas, pensiones blindadas y un acuerdo marco entre todos los partidos que disipe la incertidumbre que hay hoy sobre el futuro de las pensiones".

"Exigimos que se mantenga el poder adquisitivo de los pensionistas de este país y, sobre todo, el mantenimiento y viabilidad del sistema público de pensiones", ha añadido Alfonso Vidán, secretario general de CCOO de Sevilla, minutos antes de que los manifestantes comenzasen a rodear el Banco de España. "En un contexto en el que las empresas ya están obtenido unos resultados similares a los que tenían antes de la crisis, pedimos un empleo de calidad para que los trabajadores puedan seguir cotizando y llenar de nuevo las arcas de la Seguridad Social para el futuro".

La provincia de Sevilla aporta a la Seguridad Social cerca de 367.000 pensionistas, más del 55% de ellos jubilados, que cobran una media de 860 euros al mes. Vidán va más allá, y asegura que "prácticamente la mitad de las pensiones de Sevilla están por debajo del Salario Mínimo Interprofesional".

"Esto es de vergüenza. Les pediría a todos los políticos que se fueran, y con el cuello cortado", indicaba cabreado el sevillano José Manuel Olivero, jubilado desde hace cinco años que ha acudido esta mañana a la manifestación. "Empecé a trabajar con 14 años, el 3 de febrero de 1964, y durante cinco años estuve pluriempleado y cotizando por un lado por mi empleo de 8 horas y, por otro, por un segundo de 4 horas, y, a la hora de la verdad, no me han tenido esos años en cuenta. Es de vergüenza", se ha quejado el hombre, que durante años ha trabajado como montador en grandes instalaciones. "Yo calculo que me tenía que haber quedado una pensión de 1.800 euros y cobro 1.100, y me puedo dar con un canto en los dientes".

"El Gobierno me ha decepcionado, no se está comportando como debería", añadía otro de los pensionistas asistentes a la concentración, Juan Granado, natural de Olvera (Cádiz) pero residente de Dos Hermanas (Sevilla). "Empecé a trabajar a los 9 años con mi padre en el campo haciendo carbón y desde los 14 estoy cotizando. He trabajado en la recogida de la aceituna, en el arroz y luego ya en la construcción hasta que me jubilé. Toda la vida trabajando y ahora me quieren quitar mis derechos".

Al acto también acudieron los diputados socialistas en el Congreso por Sevilla Antonio Pradas y Amalia Rodríguez y los senadores socialistas sevillanos Antonio Casimiro Gavira y José Caballos, así como la portavoz municipal adjunta de IU, Eva Oliva, y el coordinador local, Ismael Sánchez.

Esta concentraciónse ha repetido a lo largo de la mañana en las ocho provincias andaluzas además de en otros puntos de la geografía española como Madrid y Bilbao, donde los pensionistas también han rodeado edificios emblemáticos de la ciudad formando una cadena humana.