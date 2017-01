Ciudadanos revela que existen "avances significativos" en el acuerdo con Espadas

El portavoz de Ciudadanos, Javier Millán, afirmó ayer que existen "avances significativos" relativos a la negociación con Juan Espadas para la aprobación del proyecto de presupuesto, aunque aún se está "lejos del acuerdo" En rueda de prensa junto a los ediles Javier Moyano y Francisco Moragas, Millán recordó que la formación naranja ha presentado 31 enmiendas por valor de diez millones de euros y destacó que la "vía de diálogo ha sido reactivada" con el Ayuntamiento. "Se progresa adecuadamente, pero está lejos del acuerdo aún. Falta el tramo decisivo por recorrer", añadió.

Tras insistir en que su partido fue el único que presentó sus propuestas hace ya 25 días, el concejal dejó claro que todas sus enmiendas son "condiciones que determinarán el sentido del voto". "No vamos a regalarlo. Lógicamente estamos en una negociación", recalcó. En este marco dio la bienvenida al PP a "una oposición constructiva tras año y medio de no es no y de poner palos en las ruedas". Así, animó a su nuevo portavoz, Alberto Díaz, a romper "las cadenas del pasado y las resistencias internas de la política nini". Además, ve bien que el PP apueste por la bajada de impuestos y por el patrimonio, los barrios y el diálogo, asuntos que recuerda que "no hizo" durante sus cuatro años de gobierno con Juan Ignacio Zoido.

Entre las enmiendas registradas se encuentran partidas para el impulso del Año Murillo, teniendo como base el documento aportado por Ciudadanos con 25 ideas ciudadanas para celebrar esta efeméride. Millán consideró que la partida recogida para el evento es "ridícula".