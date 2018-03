Ciertamente, la existencia de diversos medios de comunicación conlleva que, en gran medida, las personas jóvenes y adultas, cuenten con más herramientas para conocerse y acercarse, lo cual, sin duda, es muy importante si se está a la caza de una media naranja compatible. Las redes sociales, Internet y específicamente las páginas creadas con ese fin, como liruch.com, facilitan mucho encontrar pareja.

Las causas por las que no se puede encontrar pareja son muy diversas y dependen de cada caso particular. Para algunos, el problema es la falta de tiempo que impide tener momentos libres para socializar; para otros, los años pasados con una pareja, hacen difícil pensar en otra. También influyen diversas sensaciones, como la timidez, las frustraciones previas, el agotamiento, o la depresión.

Muchas personas eligen Internet como forma de socialización para buscar pareja, y si bien es cierto que es un buen ámbito para conocer gente, no menos real es que muchas veces, las relaciones virtuales jamás se concretan. Por tal razón para algunas personas pareciera iluso, que las fuentes tecnológicas actuales se conviertan en medios para materializar relaciones de pareja estable.

Algunas páginas web tienen como objetivo ser el punto de encuentro, por tal razón proporcionan a sus usuarios las condiciones necesarias para conocer una verdadera pareja estable, partiendo del aspecto social que ha demostrado que cuando se está en la búsqueda del flechazo de cupido, son casi unánimes las opiniones de hombres y mujeres de encontrar una persona que sea, entre otras características: Única, divertida, amable, detallista, con buen humor, comprensiva, sociable, dispuesta a asumir riesgos, emprendedora y entusiasta.

La vida es un constante dar y recibir, y tarde o temprano, todos desean encontrar pareja estable para gozar de la compañía soñada en el día a día, lo cual parece un poco difícil en los tiempos actuales, por ello entre los 10 consejos para encontrar pareja estable fácilmente, se encuentran:

1. Autovalorarse

Reconocer las fortalezas con las que se cuenta. El no creer que uno es merecedor/a de tener pareja, no ayuda en nada. Tener la certeza absoluta de que se merece ser amado/a es propiciatorio.

2. Evitar el pensamiento negativo

El estar en lo negativo atrae lo negativo y aleja lo nutritivo. Esto también es así en la búsqueda de pareja, la negatividad aleja de personas que puedan ser positivas.

3. No buscar a las personas equivocadas

Como perder el tiempo con casados/as o con personas que no están disponibles, por el motivo que sea, o buscar en discotecas donde casi no se puede hablar y están diseñadas para el sexo casual. De esta manera no se encontrará el amor, por eso es vital buscar lugares y personas que encajen mínimamente con las aspiraciones que se tienen.

4. No esperar los cambios desde la pasividad

Es más fácil encontrar pareja si se es proactivo en el proceso de crecimiento personal y ampliación de la conciencia del propio funcionamiento, que ayudará a tener una mejor autoestima.

5. Eliminar la mala costumbre del auto-machaque

Que consiste en decir de todo menos lo bonito, es una mala costumbre, muy arraigada en la sociedad donde si no se encaja con una imagen concreta, no se está a la altura, no vale y fuera, lo cual es uno de esos falsos mitos. Todo el mundo es capaz de tener una pareja y ser feliz con ella, parte del secreto está en mantener una buena relación con uno mismo, y para ello necesita darse el permiso de ser ampliamente.

6. No fantasear en exceso

Lo correcto es estar de un modo pleno del presente, donde pasan las cosas y se relaciona con los otros. No perderse en la fantasía, porque se aleja del mundo y de las relaciones posibles.

7. Evitar comparar hacia lo negativo

Las comparaciones, colocándose a lo más o a lo menos respecto de alguien, aleja de la realidad y hace perder la perspectiva.

8. No estigmatizarse

Ser soltero/a no es una enfermedad. Lo más importante es mantener la prioridad de ser feliz.

9. Poner el corazón en la mesa y asumir el riesgo de que éste sea dañado

Aceptar que el dolor forma parte de la vida, se ha aprendido que es algo malo a evitar, por lo que no se adquieren los recursos necesarios para gestionar los momentos dolorosos de la vida. Las relaciones humanas duelen, nos conectan al dolor y al goce humano. Solo existe una manera de tener pareja, volver a poner el corazón en la mesa.

10. Ser agradecido/a

La gratitud despierta lo positivo en todos, es muy conveniente agradecer los momentos que pasamos con las parejas esporádicas y entonar el “ya saldrá bien una vez” cuando una relación en la que habíamos puesto esperanzas acaba por terminar abruptamente.

Poner en práctica estos sencillos e importantes consejos, sin duda marcará la diferencia a la hora de encontrar pareja, sea cual sea el medio que se utilice.