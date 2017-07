Independencia a medias. Salir del hogar paterno resulta cada vez más difícil. Los salarios mileuristas y la inflación del alquiler provocan que jóvenes y adultos se lo piensen dos veces si no quieren ver muy mermada su calidad de vida. La única opción que les queda es compartir piso, una convivencia forzada que no se restringe a la época estudiantil, sino a la que se encuentran abocados muchos trabajadores para evitar un mayor gasto. Sevilla no es ajena a dicha situación. Todo lo contrario. La capital andaluza se consolida como una de las ciudades españolas en la que mayor número de población opta, cada vez más, por sufragar entre dos o más personas el alquiler de un piso. Arrendatarios que no son pareja y muchas veces, ni amigos, sino inquilinos desconocidos que pagan una renta por habitación para vivir bajo techo sin dejar en números rojos la cuenta corriente.

Esta tendencia es resultado de los cambios tan bruscos que ha experimentado el mercado inmobiliario desde que estallara la crisis a finales de 2007. El desplome en la adquisición de inmuebles provocó un efecto inverso en el alquiler. Desde entonces, las rentas han ido subiendo hasta convertirse en inasumibles para unos salarios que apenas se han incrementado en el empobrecido mercado laboral español. Sirva de ejemplo lo ocurrido en el primer trimestre de este año, periodo en el que el coste medio del alquiler en España ha subido casi un 21% respecto a los tres primeros meses de 2016. Este encarecimiento deja en impracticable la máxima que los expertos aplican a la economía doméstica: la hipoteca o el alquiler no debe superar nunca el 30% del salario. La nueva realidad lleva a muchos ciudadanos que quieren abandonar el hogar familiar a compartir piso. La fórmula supone un clásico entre los estudiantes, pero cada vez son más los sevillanos que, superada esa edad, se acogen a ella ante la imposibildad de afrontar con su salario un arrendamiento.

El precio medio de una habitación en Sevilla oscila entre los 250 y 350 euros al mes

Uno de los portales inmobiliarios que más estudios realiza sobre este mercado es Pisos.com. Cada año publica un informe sobre la oferta y la demanda de los inmuebles de alquiler compartido. La provincia sevillana se posiciona como la tercera de España en dicho sector. Concentra el 9% de residencias que se pagan por habitación. Por delante se sitúan Madrid, con el 22%, y Barcelona, con el 17%. A nivel de ciudad, la capital andaluza sigue ostentando el tercer puesto en todo el país, con el 8% de la oferta nacional, detrás, otra vez, de la capital española (15%) y la Ciudad Condal (12%).

Esta tercera posición la abandona cuando se habla de la cantidad de dinero a pagar al mes por habitación. Sevilla se coloca, en este apartado, como la décima ciudad más cara del país por renta. Según el estudio de Pisos.com, los alquileres compartidos más elevados se registran en Madrid, con una media de 482 euros mensuales, y Barcelona, con 441. La tercera posición esta vez es para San Sebastián, con 434 euros cada mes. En Sevilla, dicha renta se sitúa en 354 euros por habitación. Este coste se incrementó un 7% en 2016, porcentaje que, pese a no ser despreciable, se encuentra bastante por debajo de la subida media que se ha registrado en toda España, que ha rozado al 22%, es decir, tres veces más que el incremento sevillano.

El portal inmobiliario Idealista, otro de los referentes del sector, rebaja el precio medio de la habitación en Sevilla. Su último informe, relativo también a 2016, posiciona a Barcelona como la ciudad con las habitaciones más caras del país, ya que se solicita una media de 368 euros mensuales por alquilarlas. Le siguen Madrid, con 353 euros; San Sebastián, con 351; y Bilbao, con 316. En la ciudad hispalense este coste es de 250 euros al mes, una cifra que se sitúa 100 euros por debajo de la ofrecida por el portal Pisos.com. No obstante, ambos portales sí se aproximan en el encarecimiento sufrido por las rentas. Según Idealista, dicho aumento ha sido del 6,6%.

Otro de los datos más interesantes que revela el estudio de Pisos.com concierne al perfil de los inquilinos que comparten piso. En la provincia de Sevilla, el 54% son mujeres, que se imponen a los hombres en este tipo de convivencia.

En cuanto a la edad, el segmento mayoritario es el que comprende de los 18 a los 25 años, que supone el 54% de los residentes que optan por un alquiler de estas características. Manuel Gandarias, director del gabinete de estudios de Pisos.com, aclara que este grupo se encuentra integrado, principalmente, por jóvenes universitarios y algunos estudiantes de posgrado. El segundo tramo más importante, con un 26% de representación, es el que engloba de los 26 a los 35 años. Predominan aquí algunos estudiantes de másteres y doctorados, pero, sobre todo, trabajadores en su primera etapa profesional. Este segmento ha experimentado un notable crecimiento los últimos años, síntoma de la evolución de un mercado laboral en el que se imponen los sueldos mileuristas. A pesar de que su peso en este tipo de inquilinos es mucho más reducido, también ha aumentado bastante el grupo de arrendatarios que comparten piso con un promedio de edad de entre 36 y 45 años, trabajadores ya con bastante experiencia que optan por esta fórmula al comprobar que no pueden hacer frente por sí solos a un alquiler. Los dos últimos tramos son los que representan a los ciudadanos de entre 46 y 60 años, que suponen un 7% del sector, y el que supera esta edad, que tiene una cuota del 4%.

Gandarias incide en que el grupo de edad que más crece a la hora de alquilar un piso entre varias personas es el de la población más joven, la que se encuentra en su etapa estudiantil. "Sin embargo, se han notado también aumentos nada despreciables en los otros segmentos poblacionales y ello obedece a que esta fórmula, que sólo era exclusiva hasta hace pocos años de los universitarios, permite ahorrar en los gastos del alquiler y de la casa. Además, las personas de avanzada edad y solas se benefician de la compañía", explica el representante de Pisos.com.

En el informe del Idealista se detalla que cuando en 2005 este portal comenzó a ofertar pisos de alquiler compartido la edad media, a nivel nacional, de quienes los demandaban estaba fijada en 27 años. Más de una década después, se sitúa en los 30, aunque en Sevilla aún se mantiene en los 28. La demanda en 2016 creció, además, un 50%. Cifras que avalan que no se trata de un fenómeno exclusivo de los estudiantes y que tiende a consolidarse con el tiempo.

A los factores antes expuestos para entender dicha tendencia, hay que añadir uno más que está provocando un cambio bastante importante en el mercado del alquiler. Muchos caseros optan cada vez más por declarar sus inmuebles como viviendas de uso turístico, una denominación reglada por la Junta que permite a los propietarios arrendar su piso por cortos periodos de tiempo -un puente festivo, una semana o dos días- a unos precios que le aportan unos ingresos económicos mucho más cuantiosos que los que deja un residente cuya estancia es mayor. En este ámbito, como han denunciado ya los representantes del sector, existe un gran mercado negro. Desde hace un año la Policía Local ha intensificado los controles sobre los titulares de pisos que los ponen en alquiler para uso turístico al margen de la ley, lo que supone una clara y peligrosa competencia desleal.

Por otro lado, el concejal de Turismo en Sevilla, Antonio Muñoz, ha pedido en varias ocasiones que se eleve la tasa a las viviendas con tal denominación para que, así, la oferta no se dispare, un fenómeno que provoca que cada vez sean menos los inmuebles que se arrienden para uso residencial, otro motivo que empuja a que el alquiler compartido se extienda.