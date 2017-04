Cospedal: "Los jóvenes del PP saben qué es trabajar, otros sólo moverse en las redes sociales"

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha alabado este sábado la labor de los integrantes de la organización juvenil del partido, Nuevas Generaciones (NNGG), de los que ha asegurado que "saben qué es trabajar" y que con el esfuerzo se logra "que otros consigan un puesto y trabajar mejor por los demás", todo ello contrapuesto a "otros que sólo saben moverse en el mundo feliz de las redes sociales".

Cospedal, que ha intervenido con motivo de la jornada de clausura del XIV Congreso Nacional de NNGG, que se celebra este sábado en Sevilla, ha criticado que otras organizaciones juveniles sean conocidas por "los líos que montan en redes sociales, los insultos que proliferan cuando tienen determinados tipos de actividades, o cuando se dedican a difamar o hacer creer a la gente que tenemos un mal país, que no merece la pena España, o ser joven, que no hay que luchar, que todo os lo tienen que dar y que los jóvenes no tenéis que trabajar por vuestro presente y futuro".

"Vienen a darnos lecciones de innovación y modernidad, no ven más allá del primer escalón que tienen y no saben qué es nuestro país", ha lamentado. En opinión de la popular, "para algunos la vida termina en las redes sociales; nosotros defendemos las nuevas tecnologías, pero hay que estar en los pueblos, en las pequeñas ciudades, con los pescadores, agricultores y ganaderos, en la universidad y facultades pero también en las fábricas, industrias y escuelas".

Además de futuro, "NNGG es presente, y tiene que saber muy bien lo que quiere y hacia dónde va", ha subrayado la secretaria general del PP, que se ha manifestado "orgullosa" de formar parte del organigrama de un partido con este colectivo, "que hoy está en esta maravillosa ciudad hablando en serio de las cosas que importan, y no en el insulto y la difamación permanente o en el corto plazo".

Tras alabar que NNGG sea una organización que no rehúye el debate, "con los pies en el suelo pero la vista en el futuro, que siempre quiere mirar más lejos y caminar más alto", Cospedal, que se ha mostrado partidaria de "hablar de presente" e incluir a la juventud "ya" en el partido junto a la experiencia en la toma de decisiones, ha recordado que "con la sana ambición es como se consiguen las cosas", siempre bajo los valores de "libertad, igualdad de oportunidades, justicia, dignidad de derechos, excelencia, iniciativa privada y el no dejar a nadie atrás".

La también ministra de Defensa --su compañero de Ejecutivo en la cartera de Interior, Juan Ignacio Zoido, estaba presente en el acto, al igual que el presidente del PP-A, Juanma Moreno-- ha tenido un recordatorio hacia la labor de la presidenta saliente de NNGG, la cordobesa Beatriz Jurado --que cede su puesto al gallego Diego Gago--, en años de "crisis económica, social y política", así como de aparición de casos de corrupción, aunque también del comienzo de la recuperación y la traducción en crecimiento económico y creación de empleo. "He recorrido todos los rincones de España y allí donde fuera estaba NNGG", ha asegurado.

De Gago ha dicho que "sabe qué es hacer caso a la experiencia, es concejal en Vigo y sabe qué es trabajar 24 horas, 365 días al año, por sus vecinos, así como que estar en política no está enfrentado con una buena formación personal y profesional".

"Somos un partido reformista y a mucha honra, porque en la propia esencia de la reforma está la mejora permanente; sabemos que las crisis hay que superarlas, siempre se pueden sacar lecciones y podemos ir más allá", ha dicho la secretaria general del PP, que ha reivindicado que NNGG es una organización juvenil que representa a los jóvenes de centro-derecha, y que "no va cambiando de ideología o de forma de pensar conforme va llegando un proceso electoral".

Cospedal ha culminado su intervención con un recordatorio del trabajo del Gobierno del PP, que ha supuesto la creación de un millón y medio de puestos de trabajo y que España sea el país que más crezca de la UE. "Aquí está el partido que ganó las elecciones con el apoyo de hombres y mujeres de Sevilla, Andalucía y España, aquí está NNGG, y sin vosotros, nosotros no somos nada", ha concluido.