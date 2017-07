Cuidados necesarios en los tiempos de ocio

Cómo evitar los problemas oculares en niños

"Los padres, hoy en día, están concienciados de la necesidad de proteger la piel de los niños con cremas con factor 50, pero suelen olvidar proteger sus ojos", advierte Blanca Fernández, presidenta del Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de Andalucía. Esta institución colegial se ha unido al Grupo IHP Pediatría para lanzar una campaña de prevención de lesiones oculares en niños a causa de la irradiación solar. "Las gafas de sol son una protección, no un juguete, y por tanto no deben adquirirse en bazares o jugueterías", añade Fernández, al advertir de los riesgos de las gafas no homologadas. "Es preferible no utilizar gafas de sol a usar unas de mala calidad, ya que muchas de estas no tienen filtro UV. Suelen ser de plástico y las lentes son oscuras, lo que provoca que la pupila del niño se dilate más, ya que estas lentes dejan pasar mucha más radiación". Al igual que la piel, los ojos tienen memoria por lo que, en niños y adolescentes, es necesario prestar una especial atención a su protección solar con gafas homologadas, con el sello de la CE. El filtro del cristalino no termina de desarrollarse hasta los 12 años. El uso de gasfas de sol y una exposición solar saludable son imprescindible para reducir posibles daños corneales, conjuntivales, degeneración de la retina, cataratas prematuras y otras alteraciones oculares que afectan a la visión.