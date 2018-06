"Defender a todos los médicos es nuestra prioridad"

Equipo del doctor José Luis Santamaría, sentado en el centro.

-¿Cuáles serán sus primeros pasos si gana las elecciones del Colegio de Médicos de Sevilla?

-Haremos un estudio profundo del Colegio para conocer cuál es su situación. Nuestra idea es hacer un sondeo a los colegiados.

-¿Y las prioridades de su equipo?

-Mi prioridad será defender a todos los médicos para conseguir que tengan los mismos honorarios económicos que en el resto de España. El médico en Andalucía gana 1.500 euros menos, cada mes, que el médico que trabaja en Murcia o en Cataluña. El Colegio de Médicos de Sevilla no ha defendido, como debiera, los intereses de los colegiados, hasta ahora.

-¿Qué preocupa a los médicos sevillanos?

-La precariedad. Los contratos basura renovados mes a mes. El principal problema del médico es la desmotivación causada por el desamparo, la precariedad, y la pérdidas económicas.

-¿Y en la privada?

-La presión de las aseguradoras.

-¿Cómo hará su defensa?

-Acudiremos a todos los partidos políticos en el Parlamento; nos reuniremos con los responsables de la Consejería de Salud y de las aseguradoras. Acudiré a la Organización Médica Colegial para exigir igualdad en los sueldos de todos en España. Es labor del Colegio de Médicos solicitar la celebración de Ofertas Públicas de Empleo cada año, o bianualmente. El Colegio de Médico debe asesorar a la Junta de Andalucía en estos aspectos.

-¿Cómo define a su equipo electoral?

-Es un equipo completamente nuevo. Ningún miembro de mi equipo está vinculado al Colegio de Médicos, ni a sindicatos, ni a organizaciones. Queremos un Colegio de Médicos transparente en sus cuentas. Todos en mi equipo son médicos jóvenes y referentes en su especialidad.

-Especialista de Cuidados Intensivos en el Hospital Virgen del Rocío y jefe de la UCI en Viamed, ¿cómo se embarcó en este proyecto?

-En realidad me embarcaron. Un grupo de médicos de Sevilla me propuso montar esta candidatura. Acepté y me ilusioné. Una de las personas fundadoras de este equipo, Andrés Rodríguez Sacristán, se ha ido a la otra candidatura, como vicepresidente segundo.