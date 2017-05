Espadas evita pronunciarse sobre si repetirá el nuevo modelo de Feria

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, saca pecho por los resultados obtenidos con la recién concluida Feria de Abril de siete días, la más larga de los últimos años. Sin embargo, el regidor hispalense evita pronunciarse sobre si este nuevo formato se aplicará en ediciones venideras, una decisión que podría postergarse hasta el otoño, cuando la segunda de la Fiestas de Primavera se incluya en los paquetes turísticos que se venden a los touroperadores. Tenemos, por tanto, debate para largo.

La Semana Santa concluyó con la polémica por los incidentes de la Madrugada. La Feria lo hizo el sábado con el debate sobre el nuevo calendario de siete días y ocho noches, una jornada más de lo habitual. Este modelo -avalado por una consulta ciudadana promovida por el gobierno de Espadas- no ha logrado el consenso. Tras llevarlo a la práctica ha generado más división entre los sevillanos. Hay quienes lo defiende -atendiendo a las cifras de visitantes y a los festivos que ha incluido- y hay quienes se oponen a él, al entender que se trata de una celebración demasiado larga y que el turismo no puede convertirse siempre en el motivo que impere para cambiar las fiestas tradicionales.

La decisión sobre el calendario de la Feria de 2018 no se tomará hasta el próximo otoño

Para Espadas, según afirmó ayer en una entrevista concedida a Efe, la apuesta por los siete días de farolillos ha sido un acierto. "Todo indica que no nos equivocamos al ampliar la Feria", asegura el primer edil hispalense. Para avalar dicha postura atiende a los últimos datos que confirman una mayor asistencia que en 2016. La afluencia de público al real de Los Remedios ha sido un 20% mayor que la del año anterior. Todos los indicadores así lo demuestran: recogida de basuras, pasajeros de Metro y Tussam y ocupación hotelera.

En cuanto a cifras, por tanto, no hay duda: la Feria de sábado a sábado y con puente festivo incluido ha sido todo un éxito. Ahora bien, ¿es sostenible este formato en años venideros cuando la celebración no coincida con el 1 de mayo?, ¿se puede continuar con siete días de Feria en una ciudad con tan alto índice de paro? Y de ser así, ¿no se correría el riesgo -como apuntó la ex edil socialista Rosamar Prieto-Castro- de que la Feria acabe convertida en un parque temático, con muchos turistas pero pocos sevillanos?

Ante esta hipótesis, Espadas pide "argumentos" a quienes discrepen del modelo establecido este año. "El interés general de la ciudad respecto a la Feria gana mucho respecto al interés particular de algunos frente a una preferia", incide el regidor hispalense, quien cuestiona posturas contrarias al nuevo calendario al entender que lo critican "con cosas patéticas, como mostrar la foto de una caseta con menos gente en algunos momentos, como si hubiera que estar en el real durante toda la Feria".

"A nadie se le obliga a venir los siete días", señala el alcalde, quien asegura que "los sevillanos se están organizando con este nuevo formato, porque aunque todo está instalado, no significa que te vayas a vivir allí todos los días, de modo que se puede descansar incluso un día, sabiendo que hay más posibilidades de disfrutar de la Feria".

En esta defensa a ultranza de la Feria de siete días, Espadas argumenta que la intención del gobierno local ha sido la de "sacarle el máximo partido a algo como esto". Entre las razones aportadas, el regidor sevillano destaca el hecho de que el primer día oficial de Feria fuera festivo, "lo que significa disfrutar con la familia y los amigos". También hace hincapié en que la última jornada -la del sábado- registró mayor afluencia que cuando se acababa un domingo. "Un día de cierre magnífico, no como otros años en los que la gente se estaba marchando el último día", apostilla Espadas.

Pese a esta defensa de la Feria de siete días y la crítica a los que se oponen a dicho modelo, en la entrevista concedida a Efe, Espadas rehúye de pronunciarse si en 2018 la semana de farolillos se iniciará un sábado y acabará el siguiente. "No hay una fecha determinada en la que lo vayamos a decidir, aunque normalmente es en otoño cuando se toma la decisión". Lo que está claro es que en 2018, al adelantarse la Semana Santa 15 días, la Feria no incluirá el puente del 1 de mayo.