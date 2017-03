La Fiscalía decide hoy si mantiene los dos años de cárcel para Torrijos

La Fiscalía de Sevilla y las acusaciones particulares -la asociación de mayoristas de frutas y hortalizas, y Mercasevilla- expondrán este jueves a la juez de lo Penal número 13 de Sevilla sus conclusiones definitivas en el juicio por las supuestas irregularidades en la adjudicación del concurso público para la venta de los suelos de Mercasevilla.

La vista oral, de la que se han celebrado hasta ahora 15 sesiones, entra de esta forma en su recta final. La Fiscalía de Sevilla y las demás acusaciones elevarán probablemente a definitivas sus conclusiones provisionales, aunque puede producirse alguna modificación en la misma.

La Fiscalía de Sevilla atribuye a los diez acusados un delito de fraude y exacciones ilegales, por el que solicita una condena de dos años de prisión, aunque en el caso del ex director general de Mercasevilla Fernando Mellet y de un empresario de Sando también reclama nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

El Ministerio Público también solicita que se declare la "nulidad del concurso y del contrato de opción de compra firmado entre las empresas Mercasevilla y Sanma de fecha 23 de febrero de 2006 y los actos derivados del mismo".

Por su parte, la asociación de mayoristas de frutas, verduras y hortalizas solicita una condena por un delito societario de dos años de prisión para cinco de los acusados: el ex primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos; el ex director del área de Vía Pública Domingo Enrique Castaño; los empresarios de Sando Luis Sánchez Manzano y José Luis Sánchez Domínguez; y el ex director de Mercasevilla, Fernando Mellet. Para el ex presidente de Mercasevilla, el ex concejal del PSOE Gonzalo Crespo, reclaman una condena de seis meses de prisión.

Además, los mayoristas solicitan una indemnización de 25 millones de euros, en concepto de responsabilidad civil por el concurso "fraudulento" para la venta de los suelos de la lonja, una cantidad de la que hacen responsable al Ayuntamiento de Sevilla y a la empresa Sanma.

La acusación particular que ejerce la propia Mercasevilla, actualmente en concurso de acreedores, reclama dos años de prisión y hasta 17 años de inhabilitación para los diez acusados por delitos de fraude y exacciones públicas en concurso con otro delito de prevaricación. También reclama 25 millones de indemnización.