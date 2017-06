La Fiscalía estudia el fallo de Mercasevilla pero aún no ha decidido si lo recurrirá

La Fiscalía de Sevilla está estudiando los 393 folios de la sentencia que el pasado miércoles absolvió a los diez acusados por las supuestas irregularidades en la adjudicación de la venta de los suelos de Mercasevilla y aún no ha decidido si la recurrirá, según comentaron ayer fuentes del Ministerio Público.

Un día después de que la juez de lo Penal número 13 de Sevilla acordara la absolución de los diez acusados, entre los que se encuentran el ex primer teniente de alcalde y ex portavoz de IU Antonio Rodrigo Torrijos y el ex concejal del PSOE Gonzalo Crespo, la Fiscalía de Sevilla está analizando el contenido de la resolución para decidir si recurre el fallo o no, dado que la Fiscalía había pedido en el juicio una condena de dos años de prisión para los diez acusados a los que atribuye un delito de fraude y exacciones ilegales en relación con el concurso para la enajenación de los suelos de Mercasevilla.

Celebro que funcione el Estado de Derecho. No me alegro de que lo hayan pasado mal"

La Fiscalía dispone de un plazo de diez días para presentar un recurso contra la decisión de la juez, precisaron las mismas fuentes.

Mientras tanto, la absolución de la causa que en su día instruyó la juez Mercedes Alaya sigue provocando diversas reacciones. Así, la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago, lamentó ayer los daños "personales o profesionales" que procedimientos judiciales tan largos como el de Mercasevilla pueden causar en los acusados, pero consideró que es "algo inevitable, no hay ninguna fórmula para resolver este asunto; lo único es seguir trabajando bien, como imagino que habrán hecho todos".

Por su parte, el ministro del Interior y en su día denunciante del caso, Juan Ignacio Zoido, trasladó ayer su "enhorabuena" a los diez acusados y subrayó que esto muestra que el Estado de Derecho funciona. "No me alegro de que lo hayan pasado mal ni muchísimo menos. El Estado de Derecho debe triunfar y no me he llevado un disgusto", aseguró el titular de Interior que, no obstante, recordó que el caso Mercasevilla ha tenido muchas ramificaciones como el tema del cohecho, donde hubo una condena.

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, también se pronunció ayer sobre la sentencia absolutoria, al estimar que el fallo "debe poner un punto y final" a las "excesivas" estrategias políticas de "acoso y derribo". El regidor pidió a su antecesor, Juan Ignacio Zoido, y al portavoz adjunto del Grupo municipal del PP, Beltrán Pérez, que "recapaciten".

Para Espadas, es "muy grave hasta dónde llegó el PP a la hora de judicializar la política municipal", a lo que añadió que esta causa judicial estuvo "dirigida por el PP en el ámbito político, de una forma que definió la estrategia de oposición" de Juan Ignacio Zoido. El alcalde recordó "la cantidad de barbaridades que se han escuchado en los plenos" por parte de miembros del PP respecto a las personas ahora absueltas y consideró que la sentencia "debe hacer recapacitar a quienes impulsaron esto".