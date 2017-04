Habla la Sevilla de la periferia

La otra Sevilla, la de los barrios de la periferia que no salen en la Sevilla oficial, fue protagonista esta semana de las jornadas de debate sobre la ciudad organizadas por la asociación Iniciativa Sevilla Abierta (ISA). Vecinos que luchan por transformar Tres Barrios-Amate, Parque Alcosa, entorno del Parque Miraflores y Polígono Sur respondieron que la falta de oportunidades de sus habitantes no les permite decir que se vive bien en Sevilla y explicaron qué hacer para no caer en el conformismo de que todo siga igual.

Lola García Blanco, directora de la Red Andaluza de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión social (donde están medio centenar de entidades como Cáritas, Sevilla Acoge, Proyecto Hombre...), alertó de la mayor y creciente proporción en Sevilla (32%) y Andalucía (43,2%) de población en riesgo de pobreza y exclusión social, frente al 28,6% de España y 23,7% de Europa. Llamó la atención sobre la "pobreza invisible" que se vive dentro de las casas, "con las persianas bajadas".

La educación debe generar oportunidades a los menores o nunca saldrán de la pobreza"

Para dar voz a los cambios educativos y medioambientales que los vecinos promovieron en el entorno del Parque Miraflores intervino Manuel Lara García, presidente de la Asociación Pro Parque Educativo de Miraflores, implicada desde 1983 decisivamente en la creación del parque y en la transformación y dinamización de la zona. Actuar de forma contundente y en todos los ámbitos para escolarizar a la población fue el reto cumplido, y contra el fracaso escolar la clave fue escolarizar a los padres adultos que nunca habían ido a la escuela. Con los talleres de empleo de aquellos años se reconstruyeron los equipamientos del barrio, desde el molino de aceite del siglo XVIII (aún sin uso) al puente mudéjar. Lara se quejó de que ya no haya escuelas taller ni recursos de Europa.

El moderador, Manuel Machuca González, doctor en Farmacia, escritor y uno de los impulsores de la Sociedad Española de Optimización de la Farmacoterapia, lamentó que Sevilla ignora a estos barrios aun cuando sus habitantes son víctimas de la falta de iniciativa empresarial y la abundancia de especulación que padece la ciudad. La solución, dijo, es que los vecinos cojan el toro por los cuernos para solventar los problemas de sus barrios y citó la bolsa de desgracia de las Tres Mil Viviendas y en Los Pajaritos (Tres Barrios-Amate) y su población expulsada del casco antiguo. Lola García señaló que el primer paso para salir adelante es ser consciente de que se tiene un problema, como hizo la Asociación Pro Parque Educativo de Miraflores.

La ausencia de programas de recuperación social en estos barrios se debe a la falta de profesionales para ponerlos en marcha, ya que dinero hay, reconoce la administración. Lo mismo opinó Francisco Javier Aguilar, de Tres Barrios-Amate: "Dinero hay, el problema es la falta de voluntad y de consenso". Lola García apostó además por trabajar con la población de barrios con mejor renta para que conozcan y entiendan lo que sucede en esas otras Sevillas.

En Parque Alcosa, el líder de la asociación juvenil Parque Alcosa Proyectos, el joven iraquí Mustafá Mohamed Kadem, de 20 años, explicó que muchos jóvenes del barrio están enganchados a estupefacientes (pagados por sus padres) por falta de ilusión y de perspectivas laborales porque "la pobreza genera incultura y la incultura genera más incultura". Desde 2015 él y varios chavales luchan por cambiar el barrio con una bolsa de empleo en tiendas de la zona.

Desde el Teléfono de la Esperanza, su presidente Manuel García Carretero reclamó hacer visible la pobreza invisible y cuidar la pobreza emocional que no permite salir de las otras pobrezas, y recordó que hay vecinos que encuentran el sentido de sus vidas en trabajar por su barrio.

Desde la plataforma de Tres Barrios-Amate que agrupa a diez entidades de la zona, Francisco Javier Aguilar, lamenta que muchos barrios con necesidades "están resignados al conformismo" al ver que sí se vive bien en otras zonas de la ciudad, y denunció la escasa atención social que se presta a Tres Barrios-Amate pese a tener una de las menores rentas de España. Afirmó que la educación debe generar oportunidades para los menores de estas familias o no saldrán nunca de la pobreza y que los actores clave para recuperar un barrio son los vecinos que participen, los servicios sociales y los políticos que tomen decisiones.

Desde el Patronato de la Fundación Proyecto Hombre Sevilla, su presidente, Antonio Fragero, aseguró que los barrios de la periferia han mejorado en los últimos 25 años y apostó por seguir mejorándolos con proyectos profesionales bien articulados a los que se dé prioridad.

El ex gerente de la agencia de vivienda de la Junta (AVRA) y miembro de la comisión de seguimiento del PGOU, Indalecio de la Lastra, reclamó más viviendas sociales para familias con dificultades y destinar los fondos de generación de empleo a formar a parados en especilidades que demanden las empresas que pueden dar trabajo "porque si no, estamos tirando el dinero". La vivienda social es crucial: en la actualidad son insuficientes y están deterioradas, se quejó Lola García, que cuestionó si la ley de tanteo y retracto de vivienda pública beneficia más a los bancos.

Emilio Vizárraga, de la Asociación Estudio 41013 del Polígono Sur, pidió trabajar por la "equidad" de los barrios, no por la igualdad porque hay demasiada distancia entre unos y otros, y recalcó que sin lucha vecinal no sale adelante un barrio. Alberto Flaño, presidente de la Fundación Avanza, que trabaja con niños con talento, dijo que lo importante es establecer puentes entre los distintos barrios de la ciudad.

El deterioro de la convivencia de estas zonas más pobres se frena, según Lola García, trabajando con los vecinos para que participen en esta recuperación y gobernanza de sus barrios. Machuca resumió la sesión en la necesidad de crear una comunidad en los barrios periféricos, la implicación de sus habitantes en la recuperación integral de estas zonas y que los barrios más ricos sean sensibles.