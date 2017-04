La Hispalense celebra un encuentro con la universidad californiana de Berkeley

Representantes de la Universidad de California en Berkeley visitan estos días la Universidad de Sevilla (US) para reforzar la alianza entre ambas instituciones, promovida por el Campus de Excelencia Internacional Andalucia Tech. La visita se produce en el marco del Encuentro Universidad de Sevilla & University of California at Berkeley, que tiene lugar los días 17, 18 y 19 de abril.

La delegación ha estado encabezada por el director de la Oficina del Visiting Scholars and Postdoctoral Affairs Program (VSPA) y el presidente de la Humanities and Social Sciences Association (HSSA). Este encuentro persigue los objetivos de fomentar el intercambio de conocimiento y la movilidad entre ambas universidades, así como promover la creación de estructuras similares en la Hispalense.

En concreto, se pretende fundar en la Universidad de Sevilla una asociación compuesta por investigadores visitantes de los campos de las Humanidades y las Ciencias Sociales. Estas acciones revertirán en última instancia en una mayor internacionalización y visibilidad de la US.

Además de las sesiones de trabajo entre los representantes de la Universidad de California en Berkeley y la Universidad de Sevilla, el encuentro que celebran ambas instituciones comprende ponencias destinadas a profesores, estudiantes de grado y posgrado de la Universidad de Sevilla, así como a los alumnos internacionales que cursan este año sus estudios en la US.

Las diversas citas programadas en este encuentro tienen como objetivo conocer más de cerca la estructura y la actividad del Visiting Scholars and Postdoctoral Affair Program (VSPA) y la Humanities and Social Sciences Association (HSSA) de la universidad estadounidense. De esto modo, los miembros de la comunidad universitaria de la US podrán beneficiarse de las ventajas que ofrecen ambas instituciones a estudiantes y profesores visitantes, al mismo tiempo que desde los órganos de gestión de la US se toman ideas para desarrollar estructuras similares en Sevilla.