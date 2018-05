La Hispalense suspende a una profesora tres años por plagio

La Universidad de Sevilla ha suspendido de sus funciones y deméritos por un periodo de tres años a una profesora de la Facultad de Geografía e Historia por plagio. De forma paralela, una sentencia del juzgado de lo Social número 9 de Sevilla ha obligado a la Hispalense a reintegrar a la docente a las condiciones de trabajo previas a la investigación por el plagio, puesto que, según el juez, la institución académica no debía haber modificado dichas condiciones laborales de la docente. La sentencia reconoce que la Universidad ha concluido que hay engaño en el caso investigado y que por ello ha sancionado a la docente con "tres años de suspensión de funciones y deméritos, por tres faltas graves de atentado grave a la dignidad por haber incurrido en plagio intencionado en una publicación", precisa el fallo.

La profesora, perteneciente al departamento de Historia de América y que responde a las iniciales S. O., presentó una demanda el 21 de marzo de 2017 contra la Universidad de Sevilla, un mes después de que esta institución aplicara medida cautelares y modificara "unilateralmente" sus condiciones de trabajo y suprimiera sus horas de docencia mientras se resolvía un expediente disciplinario abierto el 25 de mayo de 2015 tras una primera denuncia de plagio de dos investigadores del Instituto de Historia Argentina y Americana y de la Universidad de Buenos Aires, a la que se sumó la de un doctor de la Universidad de Alcalá de Henares. Además, en mayo de 2016, desde la Comisión de Investigación del departamento de Historia de América se envió al vicerrectorado de Investigación de la Hispalense material plagiado en la tesis de la profesora, según adelantó eldiario.es. Pero lo que finalmente desencadenó la aplicación de las medidas cautelares fue un comunicado en febrero de 2017 de algunos miembros del departamento de Historia de América de la Hispalense que manifestaban su "preocupación por la lentitud para abordar el tema del plagio en las universidades del país, y la solicitud de distintos alumnos del máster de Estudios Americanos, en el que S. O. impartía una asignatura, del cese de la docente. Este periódico ha intentado sin éxito recabar la versión de la profesora.

Dos investigadores argentinos y otro de Madrid denunciaron la copia de sus trabajos

Finalmente, por decisión de la Hispalense, S. O. dejó de impartir horas de docencia pero sus retribuciones no se vieron modificadas. La sentencia estima parcialmente la demanda de S.O., declarando nula la modificación de las condiciones de trabajo aplicadas por al Universidad y obligando a ésta a reintegrar a la demandante en sus anteriores condiciones. Sí rechaza la indemnización de 100.000 euros que reclamaba la profesora por daños morales. Desde la Universidad confirman que acatan la sentencia pero aseguran que S.O. se reincorporó al trabajo a principio de este curso, antes de que el juez dictara sentencia.

La profesora presentó a principios de 2017 una denuncia de acoso laboral contra el director de su departamento y un catedrático, que no fue admitida a trámite por la Universidad al no hallar evidencias de que los hechos pudieran ser calificados de acoso laboral.