Juicio por desórdenes públicos durante una manifestación celebrada en 2013

Una decena de manifestantes de la Coordinadora Antifascista negaron ayer, en el juicio contra ellos por desórdenes públicos, haber atacado con objetos y piedras a representantes del colectivo de ideología contraria, Respuesta Estudiantil, durante una manifestación, en octubre de 2013,

La sesión en el juzgado de lo Penal 3 se prolongó desde las 10.30 a las 19:30. Han comparecido diez de los nueve acusados. El abogado de la acusación particular ejercida por Respuesta Estudiantil, Ángel Bordas, explicó que todos negaron los ataques y alegaron que no hubo una acción organizada para responder a esta manifestación, sino que acudieron de forma improvisada al tener conocimiento de la misma y se limitaron a gritarles "no al fascismo".