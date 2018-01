Un estudio del Macarena, premiado en el Congreso Mundial del Sueño

Un estudio sobre trastornos del sueño desarrollado en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla ha resultado premiado en el Congreso Mundial de Sueño, según informó ayer el centro en una nota de prensa en la que detalló que el trabajo investigador sobre el Trastorno de Comportamiento en Sueño REM (TCSR), y su relación con el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas, constituye una de las líneas de investigación de la Unidad del Sueño de Neurofisiología Clínica del Hospital Universitario Virgen Macarena.

Esta patología se engloba dentro del grupo de parasomnias en fase REM, y su importancia radica en la muy probable evolución a una enfermedad neurodegenerativa tipo sinucleinopatía. Es importante así su conocimiento, diagnóstico precoz y seguimiento desde una consulta especializada para poder detectar signos incipientes de enfermedad neurológica en caso de aparecer.

Han sido ya varios los estudios y comunicaciones realizados por la citada unidad en esta línea, sumándose recientemente un último trabajo encaminado a encontrar posibles nuevos predictores de neurodegeneración en pacientes con diagnóstico de TCSR. En concreto, el estudio titulado Different markers in idiopathic Rapid Eye Movement (REM) sleep behaviour disorder (RBD), possible predictors of conversion to different types of alpha-sinucleinopathies, ha sido reconocido por la prestigiosa Sociedad Internacional del Sueño (World Sleep Society) con uno de los premios al mejor investigador joven, que ha recaído sobre la especialista Carmen Gutiérrez, residente que acaba de terminar su formación en el citado servicio de Neurofisiología Clínica.

La World Sleep Society, es la institución científica de mayor relevancia internacional en el campo de los trastornos del sueño, según puso de relieve el hospital.

En este estudio de investigación se han incluido 58 pacientes con TCSR, con un seguimiento de hasta 15 años en la Unidad de Trastornos del Sueño que ha dado como resultado "novedosos datos que pueden ser muy relevantes a la hora de estudiar la evolución de estos pacientes y para la instauración precoz de terapias neuroprotectoras, actualmente en desarrollo". Se han incluido, además de datos clínicos, datos de polisomnograma, así como de estudios de imagen. Este trabajo fue seleccionado para ser presentado dentro del Congreso Mundial de Sueño celebrado en Praga, donde mereció "los mejores elogios y se ha animado a continuar en esta línea de investigación".

Los especialistas de la Unidad de Trastornos del Sueño de Neurofisiología Clínica del Hospital Universitario Virgen Macarena han prestado asistencia durante el pasado año 2017 a 600 pacientes aproximadamente, incluyendo adultos y niños.