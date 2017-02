La Marea Blanca de Sevilla exigirá el 28-F más presupuesto y mejor gestión sanitaria

La Marea Blanca de Sevilla se movilizará el 28 de Febrero para demandar un incremento del presupuesto sanitario y una mejor gestión "despolitizada"del Servicio Andaluz de Salud (SAS), según ha dicho este jueves uno de sus portavoces, el médico Sebastián Martín Recio, ex alcalde de IU de Carmona

Martín Recio ha explicado, en declaraciones a los periodistas, que el presupuesto sanitario andaluz ha sufrido un recorte acumulado de más de 5.000 millones desde 2008, por lo que la Marea Blanca reivindica un aumento sostenido en los próximos ejercicios para recuperar la inversión existente "antes de los recortes" y para "equipararnos a la media nacional".

Ha denunciado las "graves carencias" asistenciales que existen, a su juicio, en la provincia de Sevilla, con "urgencias colapsadas, demoras en aumento o listas de espera" y ha destacado casos como la falta de urgencias permanentes en comarcas como la Sierra Sur, donde se han registrado muertes de pacientes que aguardaban la llegada de una ambulancia. Otra reivindicación de esta plataforma es que el SAS rectifique su política "economicista" y regida por "criterios de clientelismo político, porque la mayor parte de los cargos directivos están nombrados por libre designación".

Respecto al reciente acuerdo del Parlamento andaluz en defensa de la sanidad pública, Martín Recio lo ha calificado de "brindis al sol" porque, en su opinión, no será efectivo mientras no cuente con la participación efectiva de los profesionales y de los usuarios. "Animamos a que haya un acuerdo, pero con una base concreta de dos temas: un presupuesto que aumente para recuperar el dinero que se ha perdido y una gestión democrática que quite a las personas que están aquí sencillamente porque pertenecen a un partido y son directivos del SAS", ha apostillado.

La Marea Blanca de Sevilla está compuesta por una decena de organizaciones profesionales y territoriales que reivindican mejoras en la atención sanitaria y la recuperación de infraestructuras hospitalarias como el antiguo Hospital Militar de Sevilla o el pabellón quirúrgico municipal.

Los portavoces de la Marea Blanca de Sevilla han entregado este jueves un escrito a la dirección del SAS en el que denuncian deficiencias en la atención sanitaria en la provincia y reclaman una gestión despolitizada y profesional.