La Navidad más especial

La fortaleza de Teo

El pequeño Teo, que apenas tiene tres años, y sus padres, Eva Gallego y David González viven en el Hospital Infantil desde el 29 noviembre, en la planta de Pediatría dedicada a los problemas del corazón. En su habitación la ternura casi se puede respirar. No faltan adornos navideños personalizados en forma de corazón, destellos de colores, juguetes y cuentos infantiles. Teo, que nació con una cardiopatía congénita, se sometió el 29 de noviembre a una compleja intervención quirúrgica. "Es increíble la fortaleza que tiene. Me impresioné cuando lo vi, tan pequeño, en la UCI, intubado. Son increíbles los niños, tan pequeños y cómo soportan esta situación. Probablemente nosotros, los adultos, no estamos preparados soportar tubos y cables en nuestro cuerpo de la misma manera que hacen ellos, los increíbles", reflexiona su padre. Teo tiene que permanecer ingresado estos días de Navidad, tan especiales, entre otras razones, porque los especialistas que le atienden están barajando la posibilidad de someterle a otra operación para corregir latidos irregulares de su corazón. "Puede que tengan que operarle de nuevo para colocarle un marcapasos", explica Eva, su madre, sin apartarse ni un momento de su pequeño. "Esta operación no es tan compleja como la primera", dice Eva, tras un suspiro. En su cama Teo se distrae con vídeos musicales y dirige una mirada, con cierta desconfianza, a la fotógrafa, que ha irrumpido en el que ahora es su hogar, una habitación de hospital. Su madre le tranquiliza: "No son sanitarios hijo. Ahora no te van a explorar; Teo no te van a hacer nada, sólo están aquí para hablar con nosotros y para hacer unas fotos". El pequeño Teo responde a las palabras de su madre con una entrañable sonrisa, un instante que evoca unas líneas deEl Principito: "Sólo se ve bien con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos". Para sobrellevar tiempos difíciles, Eva, Teo y David vuelan a mundos imaginarios a través de la creatividad de estos padres, que están dedicados al 100% a su hijo. "Escribimos un cuento, El viaje de Teo, para relatar, usando la imaginación, lo que estamos viviendo; y queremos publicarlo más adelante con Asedown (Asociación Síndrome de Down de Sevilla), para que nuestra experiencia pueda servir a otras familias. A través de este relato explicamos a amigos y familiares, con un leguaje literario, cómo va evolucionando Teo", dice Eva que, de profesión, es actriz de teatro. Teo es el comandante en el viaje imaginario que han creado sus padres para afrontar con cierta dosis de ilusión la dura realidad en la planta de Cardiología Pediátrica. Ficción y realidad se mezclan como la vida misma. El pequeño sonríe al escuchar a su madre mientras su padre trata de darle de comer. Se siente seguro y muy querido entra ambos. La fuerza del cariño en tiempos difíciles. Ni las tradicionales comidas navideñas, ni las campanadas, ni las uvas de fin de año despiertan interés en la planta de Cardiología Pediátrica. "Lo que queremos es que nuestro hijo reciba la atención que necesita, todos los días, ya sea una jornada laborable o un día festivo", explican estos padres. Durante las festividades, el descanso y el periodo vacacional hacen reducir de manera importante las plantillas de profesionales, también en los hospitales. El tiempo en el Infantil transcurre de manera muy especial, también en Navidad. La enfermedad no entiende de festividades. Las esperas se eternizan en una habitación hospitalaria, especialmente cuando se quiere conocer la situación de salud de un hijo pequeño, su evolución; o cuando se ha reclamado a la enfermera que curen y revisen una úlcera; y tardan demasiado en llegar. La burocracia, y los flujos de comunicación entre intermediarios, a veces no entienden de la necesidad real de una familia. Teo, Eva y David probablemente tendrán que permanecer en el Hospital Infantil, también en Fin de Año.