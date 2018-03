El sorteo de la ONCE del Miércoles Santo deja 350.000 euros en San José Obrero

El sorteo de la ONCE de este pasado Miércoles Santo ha repartido 350.000 euros en la capital hispalense. En Sevilla, Miguel Ángel Ballina, vendedor desde 2012, ha vendido diez cupones, premiados con 35.000 euros cada uno, repartiendo 350.000 euros en su punto de venta ubicado en la calle Samaniego esquina con Filpo Rojas, en el barrio de San José Obrero. Esta es la segunda ocasión en la que Miguel Ángel Ballina da un premio mayor a las cinco cifras, según informó la ONCE en una nota, ya que, en septiembre pasado vendió seis cupones agraciados con 35.000 euros también en ese mismo punto de venta y repartió otros 210.000 euros.

"Estoy contento, pero yo juego todos los días y no me ha tocado", comentó Ballina, quien agregó que "los clientes son lo primero y siempre es una satisfacción darles un premio, sobre todo porque son todo gente obrera y trabajadora, allí no sobra el dinero".

El sorteo de la ONCE también ha dejado otros 245.000 euros en la localidad gaditana de San Fernando gracias a siete cupones premiados con 35.000 euros, con lo que en suma han sido 595.000 euros entre las provincias de Sevilla y Cádiz.

Este sorteo estaba dedicado al Jubileo de Collado de la Vera (Cáceres). Aparte de haber repartido en total 595.000 euros entre ambas provincias andaluzas (Sevilla y Cádiz), dejó el resto de premios en la Comunidad Valenciana.