El PP advierte del "perjuicio" a los distritos con la crisis de gobierno

Pérez, por otro lado, lanzó varias preguntas al regidor hispalense sobre las dudas que, a su entender, aún no ha resuelto sobre el cambio de gobierno. La principal es la integración de los nuevos delegados en las macroáreas existentes desde el principio del mandato. "¿Qué grado de independencia tienen los nuevos delegados y qué derechos se reservan los concejales titulares? ", preguntó el portavoz del PP, quien también cuestionó la integración de Medio Ambiente dentro de la Gerencia de Urbanismo. De igual modo, puso en duda que la actual concejal del Distrito Norte, Myriam Díaz, se haga cargo de Recursos Humanos cuando la ejecución presupuestaria de su distrito ha sido "muy baja".

En este punto, Pérez hizo hincapié en que el índice de ejecución presupuestaria en los distritos ha sido "ínfimo" en 2017, año en el que las inversiones no han llegado ni al 33%. " Cada vez se retiran más competencias a los distritos, pues los contratos que más repercuten en ellos , como los talleres o las casetas de la Feria, se firman ya en Participación Ciudadana", destacó el líder de la oposición, que también denunció que hace tiempo que no se reúne la comisión para descentralizar los distritos, una de las principales promesas de Espadas en la campaña electoral de 2015.

La remodelación del gobierno local supone dotar de más responsabilidades a cuatro concejales del PSOE. Un cambio que para los populares evidencia los "fracasos" del Ayuntamiento de Espadas. Una modificación que responde a las "denuncias" realizadas por este partido. En primer lugar, la gestión de parques y jardines, que asume el delegado municipal de Deportes, David Guevara. Pérez recordó que este departamento ha sido uno de los más criticados por las constantes caídas de ramas, que han puesto en evidencia el mal estado del arbolado. Respecto a Recursos Humanos, la edil socialista Clara Macías se encargará, entre otras responsabilidades, de la negociación con los sindicatos, mientras qu e Inmaculada Acevedo asumirá la modernización digital. Pérez subrayó los problemas "constantes" con la plantilla muncipal "que no se acaban de solucionar", así como la brecha digital que sufre el Consistorio hispalense, "uno de los peores de España en este aspecto".

Muñoz recuerda que el PSOE no habló sobre los cambios en el PP

El portavoz del grupo socialista, Antonio Muñoz, pidió este lunes al portavoz del PP, Beltrán Pérez, "respeto y que haga una oposición útil" en vez de centrarse en "juzgar de forma superficial y demagógica" los cambios planteados en el gobierno municipal. "Durante estos dos años y medio hemos mostrado respeto cuando el PP cambiaba de portavoz y no hemos dicho que eso constataba el fracaso de su modelo de oposición. Del mismo modo, hemos mostrado respeto conforme se han ido produciendo dimisiones y no hemos dicho que eso refleja que el PP no tiene discurso para la ciudad", afirmó Muñoz. El concejal del PSOE considera que la "postura lógica" por parte de Beltrán Pérez ante los cambios "debería haber sido el respeto". Además, subrayó que se demuestra que hay dos formas de gobernar: "el modelo del PP, que consiste en quedarse sentado en un despacho sin hacer nada esperando que pasen los cuatro años, y está el modelo que hemos implantado, trabajando con una línea clara, con una estrategia definida y en constante movimiento para mejorar día a día".