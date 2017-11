El PP reclama un "uso beneficioso" para el solar de la calle Campamento al que ha renunciado la Junta

El Grupo popular del Consistorio ha reclamado al Gobierno local que destine a la parcela de la calle Campamento a un "uso beneficioso" merced a las peticiones de los vecinos. Y es que mientras dicha parcela es usada como espacio no controlado de estacionamiento, el PP señala los "problemas" derivados de los gorrillas o aparcacoches ilegales y la celebración "constante" de botellones.

La concejal del PP Pía Halcón ha avisado de que los vecinos han trasladado al PP "los problemas constantes que hay en esta zona, frecuentada por gorrillas y donde se hacen botellonas de manera constante", reclamando "que se dé uso a este espacio para acabar con los problemas de aparcamiento, seguridad y botellonas". Sobre todo porque según los populares, la FAMP también tendría previsto renunciar a la parcela que le fue cedida, con lo que la misma revertiría en el Ayuntamiento.

Al respecto, la edil ha expuesto que el PP ha elevado una pregunta al Gobierno local socialista, para que aclare "cuándo se prevé regular el solar ubicado en la calle Campamento tras la puesta a disposición por parte de la Junta", preguntando asimismo por la fecha en las que estarán operativos los estacionamientos del solar del antiguo Equipo Quirúrgico y de la parcela libre ubicada junto al parque de La Ranilla. "Ya es hora que Juan Espadas pase a la acción y cumpla con estos vecinos, después de dos años y medio de dejadez y abandono. El gobierno municipal debe cumplir y no actuar a espalda de ellos", ha dicho Halcón. Para la edil del PP, "hay que darle un uso beneficioso tanto al solar de la calle Campamento, como a otros solares abandonados en el distrito" Nervión-Santa Justa.

En otro orden de cosas, la edil ha expuesto que el PP ha solicitado que las actuaciones de la Policía Local para prevenir y combatir la práctica del botellón "se amplíe a otros lugares de Nervión, como por ejemplo la Huerta del Pilar y el solar situado en la calle Campamento, donde si se diera uso al terreno se acabaría con el problema de la movida".

Halcón ha concluido manifestando que "esperamos que el gobierno municipal cumpla con lo acordado en el Pleno y en la Junta Municipal del distrito, en la que nos contestaron que esos solares se están elaborando para proyectos de ciudad. Estamos ante otro ejemplo más de desidia y falta de gestión, por lo que exigimos a Espadas que se ponga ya manos a la obra, dé respuesta cuanto antes a estos vecinos, solucione estos problemas que están padeciendo en el barrio y dé uso de verdad a estos solares".

Aparcamientos ilegales

La zona se divide entre una parcela cedida por el Ayuntamiento a la Junta para la construcción de un centro educativo y otro solar de menores dimensiones cedido también por el Consistorio pero a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), para la construcción de su nueva sede.

Como consecuencia del estado de ambas parcelas, en su momento el Ayuntamiento pidió tanto a la Junta de Andalucía como a la FAMP que "actuaran", al tratarse de terrenos municipales cedidos a tales entidades. Pero pese a que este entorno fue objeto de trabajos para acotar la zona mediante una malla metálica, lo cierto es que la parcela cedida a la Junta de Andalucía para la construcción del citado centro educativo ha seguido siendo usada como estacionamiento incontrolado de vehículos.

En 2015, en cualquier caso, el Ayuntamiento habría solicitado a la Junta que dado el tiempo transcurrido sin tener novedades del colegio proyectado en la parcela que le fue cedida, autorizase el aprovechamiento del terreno como "aparcamiento" ordenado y plenamente habilitado, hasta el momento en el que arrancase finalmente la construcción del colegio.

Pero aunque la Junta autorizó tal extremo, la Intervención General del Ayuntamiento no permitía supuestamente la operación, al no quedar claro el periodo que restaba hasta comenzar la obra del colegio. Finalmente, y según la documentación recogida por Europa Press, el pasado mes de septiembre el Ayuntamiento daba cuenta de la decisión de la Junta de renunciar a la parcela cedida, porque "actualmente no es necesaria para los fines" para los que fue entregada a la Administración andaluza.