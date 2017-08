El PP denuncia que aún no se ha recaudado ni la mitad de lo previsto

El concejal del Grupo Popular, Rafael Belmonte, advirtió ayer que el alcalde, el socialista Juan Espadas, "sólo ha recaudado el 25,85% del dinero previsto", lo que suponen 212.181.17 de 820.909,859 euros calculados. "Estamos a mitad de agosto, solo faltan cuatro meses para que acabe el año y las cifras de recaudación no llegan ni al 50%. El gobierno municipal ni gasta ni ingresa. La política presupuestaria de Espadas está varada en la arena", lamentó Belmonte tras incidir en que "a los sevillanos les suben los impuestos y después no se gestionan los ingresos con eficacia y eficiencia, no se gestionan los ingresos con capacidad en beneficio de inversiones".

Consideró que esto lleva al "bloqueo presupuestario y falta de agilidad" de la hacienda municipal, con una "ciudad está paralizada, donde los servicios públicos no funcionan al completo".

"No se gestionan los ingresos con eficacia en beneficio de las inversiones en la ciudad"

Detalló que, según los datos de la web municipal, del impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) "sólo ha recaudado el 1,22 por ciento de 188.653.542 euros; del impuesto de vehículos, el 18,55 por ciento de 35.010.938 euros; del impuesto sobre actividades económicas, el 19,41 por ciento de 43.808.849 de previsiones este año; mientras que de la Participación de los Tributos de la Comunidad Autónoma (Patrica), "de 25.349.378 millones únicamente han recaudado el 25 por ciento". "Esto es especialmente grave cuando se depende de la gestión directa de Espadas y de su equipo a la hora de prever esos ingresos y poder ejecutarlos. Continúan confirmándose las advertencias sobre las nefastas consecuencias que su política de improvisación, incumplimientos y búsqueda desesperada de apoyos trae a los sevillanos", incide.

Belmonte exigió una "política fiscal seria" y afirmó que "se gasta lento" el presupuesto porque Espadas lleva dos años aprobando los presupuestos en abril.

El portavoz del Grupo Socialista, Antonio Muñoz, tiló de "alarmista" la denuncia del PP y replicó que se "ha puesto en marcha el mayor volumen de inversión pública y gasto social del Ayuntamiento en los últimos años", con un grado de ejecución del 85% en el ejercicio de 2016. Muñoz manifestó que los niveles de ejecución de ingresos "no se veían en años", pues de los 796 millones de euros previstos para 2016 "obtuvimos 772, es decir, un 97% de ejecución, lo que demuestra que las nuevas ordenanzas fiscales funcionan". Sentenció: "Sirvan como ejemplos los más de 4,5 millones en inversiones en colegios, lo que en los dos primeros años supondrá superar el balance del mandato del PP, o el desbloqueo de proyectos como las obras en el Pabellón Real o la peatonalización del entorno de la Basílica de la Macarena".