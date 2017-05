El PP incluirá a Felisa Panadero en la encuesta de alcaldables

El grupo municipal del PP -mayoritario en el Ayuntamiento con doce concejales- no registrará cambios en su actual configuración hasta que no se celebren los respectivos congresos en los distritos y se tenga claro quién será el aspirante a la Alcaldía en las elecciones de 2019. Se trata del criterio que impera en la nueva dirección política de un partido que preside Virginia Pérez desde el reciente y convulso XIV Congreso Provincial. Nadie debe esperar cambios radicales ni sustituciones hasta que quede programado quién afrontará el principal reto del partido según las directrices del último congreso: la recuperación del gobierno en la capital de Andalucía. Por este motivo, el portavoz seguirá siendo, de momento, Alberto Díaz, que formaba parte del bando perdedor del congreso. Los portavoces adjuntos seguirán siendo María del Mar Sánchez Estrella, también del bando entonces oficialista, y Beltrán Pérez, máxima referencia del bando ganador en el grupo municipal. Que el grupo siga igual no quiere decir que el partido no ande preparando las pautas a seguir de cara al nombramiento del candidato. Los congresos de los distritos deberán celebrarse en septiembre. La nueva cúpula del partido pretende que se desarrollen con la máxima normalidad, sin que se reproduzca el enfrentamiento entre dos partes que ha marcado la vida del partido en el último año, un objetivo que explicaría la firme decisión de no provocar crisis en el grupo municipal.

Si Génova no asume el coste de una encuesta sobre los alcaldables del PP, el partido tendrá que tomar la iniciativa con una terna clara: el concejal Beltrán Pérez, el senador y alcalde de Tomares, José Luis Sanz, y la ex subdelegada del Gobierno, Felisa Panadero, quien sería la gran novedad en el sondeo. Los partidos, no obstante, suelen incluir en las encuestas nombres nuevos o incluso personajes de la sociedad civil. Se da por hecho que el perfil del ministro del Interior y ex alcalde, Juan Ignacio Zoido, es el más conocido de todos. No obstante, a nadie escapa que su carrera política difícilmente retornará a la senda municipal, como tampoco lo hizo la de Soledad Becerril por más que Javier Arenas se lo pidiera de cara a los comicios de 2007 Zoido tampoco goza de una especial sintonía con la nueva cúpula del partido. La presidenta reitera en sus discursos que no quiere un PP marcado por los "personalismos". En el sondeo, por lo tanto, se tratará de evaluar la proyección de los otros tres nombres. Beltrán Pérez es el perfil más político de la terna, con cuatro mandatos de experiencia en el Ayuntamiento, uno de ellos en responsabilidades de gobierno. Ha apostado como nadie por el bando crítico que ha llevado a Virginia Pérez a la presidencia del PP tras un año de tensiones. Pérez sería ahora mismo el favorito de Javier Arenas, vicesecretario general del PP.

Alberto Díaz seguirá de líder de la oposición salvo sorpresas o maniobras internas

José Luis Sanz es el perfil más institucional, cuenta con la experiencia de la secretaría general del PP andaluz. Tiene tres mayorías absolutas como alcalde de Tomares y posee acta de senador. Está curtido en la política municipal y en las altas esferas del partido. Su relación con Virginia Pérez es mejorable. Les separaron motivos políticos, nunca personales. Ambas partes han iniciado un acercamiento. A ella le interesa la unidad del partido y a él no le viene nada mal tener una interlocución fluida con el nuevo poder establecido. Arenas y Sanz se conocen desde hace décadas. Sanz fue el coordinador general del PP andaluz en tiempos de Arenas como presidente regional.

Felisa Panadero será la gran novedad del sondeo. Dejó la responsabilidad de subdelegada del Gobierno el pasado diciembre en un claro ajuste de cuentas por haber apoyado el bando crítico, finalmente ganador. Letrada de la Administración de Justicia de profesión, en su haber cuenta con el éxito de la Semana Santa de 2016 y su capacidad para trabajar con el equipo de gobierno socialista en el Ayuntamiento. Su salida del cargo fue brusca no porque ella protestara en ningún momento, sino porque todo el mundo era consciente de que se producía como medida ejemplarizante en plena división interna del partido. Ella no acudió al acto de toma de posesión de su sucesor, una cita presidida por el ya ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.

El sondeo deberá valorar no sólo el grado de conocimiento de los elegidos, sino la valoración personal y, sobre todo, el estado de la ciudad en sus diferentes áreas de gobierno. A partir de ahí habrá que buscar el perfil más adecuado. En función del designado se reordenará el grupo municipal, que tendrá que trabajar ya con el candidato como jefe de filas a todos los efectos.

La cúpula desearía tener nombrado al aspirante este otoño, pero cabe recordar que Zoido fue elegido menos de un año antes para ser candidato en 2007. Los plazos en el PP son en ocasiones muy estrechos, máxime cuando las presiones serán muy elevadas desde todas las instancias.