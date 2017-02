Participa apuesta por convertir el parking del puente de Los Remedios en un paseo peatonal

Participa Sevilla solicita "depurar responsabilidades" ante las "irregularidades" del aparcamiento del puente de Los Remedios y pide a la Gerencia de Urbanismo que estudie si recaerá responsabilidad legal en Sevilla Parking S. L. al "haber desarrollado una actividad sin licencia y, por tanto, sin garantizar las condiciones técnicas de seguridad, higiene, sanitarias, accesibilidad y confortabilidad", según recoge el artículo 61.3 de la Ordenanza Reguladora de Obras y Actividades.

En un comunicado, la formación señala que "no sólo han estado casi dos años sin ningún tipo de licencia concedida, sino que cuando en 2016 logran una licencia provisional, ésta se otorga a un proyecto que no se corresponde con las instalaciones existentes". Participa señala que existen "muchas cosas no cuadran aquí y mucha gente ha tenido que mirar para otro lado en diferentes momentos", criticó su portavoz Susana Serrano.

La concejal añadió que aunque se debería "exigir el cierre de la actividad", en el tiempo que queda "ya no da lugar", por lo que entiende que lo más razonable ahora mismo es la no renovación de la autorización y ha pedido que esta parcela se destine a un paseo peatonal como se recoge en el Plan Especial del Puerto. Según detalló Serrano, la primera licencia urbanística para la ejecución de las instalaciones y de las obras necesarias en el aparcamiento del barrio de Los Remedios no se solicita hasta el 19 de septiembre de 2014, siendo además denegada el 29 de diciembre de 2014.