Participa endurece su discurso

Moción de censura, reprobación del alcalde, dimisión del delegado de Seguridad y Movilidad... Son algunas de las propuestas que se plantea el grupo municipal de Participa Sevilla tras los dos desalojos de los que ha sido objeto en el Ayuntamiento en las últimas dos semanas, después de que los ediles de esta formación y de IU intentaran facilitar la ocupación del Consistorio a dos colectivos con reivindicaciones laborales, el de los profesores interinos del conservatorio y el de los eventuales de Lipasam.

Participa ha endurecido su discurso a raíz de ambos episodios, en los que ha intentado mantener un pulso con el gobierno local, y también con la Policía. De hecho, la fuerza municipal es motivo de varias de las propuestas barajadas por este grupo en una asamblea celebrada el sábado. En la reunión, esta formación inició un "proceso alternativo" al pacto de investidura que dio el gobierno en minoría a los socialistas dirigidos por Juan Espadas. Entre otras cuestiones, Participa pedirá la desaparición de los antidisturbios de la Policía Local -técnicamente no hay ninguna unidad de este tipo en el cuerpo y quizás se refiera más al material empleado por los agentes en los desalojos- y también la recuperación de una unidad de asuntos internos.

Son algunas de las indicaciones recogidas en las pizarras y carteles elaborados para la asamblea del sábado, que estaba programada antes de los desalojos con el objetivo de evaluar el grado de cumplimiento de los acuerdos de legislatura. Entre otras medidas, se plantean realizar alguna "acción potente fuera" del Ayuntamiento, así como mantener un "encierro sin fecha" o celebrar una "protesta masiva" en el próximo Pleno municipal. La portavoz de Participa, Susana Serrano -que denunció haber resultado herida en el último desalojo y llegó a aparecer el viernes con un collarín que el sábado no llevaba- definió al PSOE como "el partido de las medias verdades y la desidia" y expuso que diferentes colectivos les han transmitido "ese hartazgo y necesidad de cambio".

"La gente no quiere más mentiras. Nos vamos a tomar un tiempo para consultar a todas las personas que quieran plantear opciones no en la misma línea de colaboración, para desenmascarar a un partido que no está cumpliendo ni su propio programa. Esto no va a ser una pataleta ni una improvisación", dijo Serrano a los periodistas tras la asamblea del sábado.