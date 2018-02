El Premio Nobel de Química Roald Hoffmann visitará la Hispalense

El Premio Nobel de Química Roald Hoffmann visitará la Universidad de Sevilla (US) del 20 al 27 de febrero de 2018, en un evento fraguado gracias a la colaboración de más de 15 años que mantiene con el profesor Norge Cruz Hernández, del Departamento de Física Aplicada I, adcrito a la Escuela Politécnica Superior.

Según el cronograma de su visita, consultado por Europa Press, Hoffmann , profesor de la Universidad de Cornell en Ithaca, Nueva York (EEUU), ofrecerá tres ponencias. De esta manera, el jueves 22 de febrero, a las 11,00 horas, en el Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior, impartirá la conferencia 'All the ways to have a bond'.

El viernes 23 de febrero, a las 18,00 horas y también en el Salón de Actos de la Escuela Politécnica Superior, hablará sobre 'Returning, Remembering, Forgiving. Su historia personal como superviviente del Holocausto'. Por último, el lunes siguiente, 26 de febrero, a las 12,30 horas, en el Aula Magna de la Facultad de Química, disertará sobre 'Simulations vs understanding: A Tension, and Not Just in Our Profession'.

En 1981, Hoffman recibió el Premio Nobel de Química, el cual compartió con Kenichi Fukui. Es miembro de la Académie Internationale des Sciences Moléculaires Quantiques (Academia Internacional de Ciencias Moleculares Cuánticas) y es miembro del Comité de Patrocinadores del Bulletin of the Atomic Scientists (Boletín de Científicos Atómicos.

Hoffman ha investigado las sustancias orgánicas e inorgánicas, desarrollando herramientas computacionales, así como métodos como el método Hückel extendido, el cual propuso en 1963. También desarrolló, junto con Robert Burns Woodward, las reglas para elucidar los mecanismos de reacción de los productos químicos, conocidos como las reglas Woodward-Hoffmann.

Estudió con éste el inesperado transcurso de una reacción química que Woodward se proponía a utilizar en la síntesis de la vitamina B12, descubriendo que el mecanismo de muchas reacciones queda determinado, más que por otros criterios, por el del mantenimiento de una simetría identificable en la descripción matemática de los orbitales afectados, formulando una serie de principios que constituyen la teoría de la conservación de la simetría orbital molecular. También introdujo el principio isolobal.

También escribe poesía y ha publicado dos colecciones 'The Metamict State' (1987) y 'Gaps and Verges' (1990), así como libros de química para el público general. También escribió una obra llamada 'O2 Oxygen' acerca del descubrimiento del oxígeno, pero también acerca de lo que significa ser un científico y la importancia del proceso de descubrimiento en la ciencia.