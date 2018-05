Salir al teatro del 11 al 13 de mayo

Cabaret en el Teatro Viento Sur. Este espacio acoge el viernes y el sábado a las 21:00 representaciones de la obra Sueño de una noche de cabaret y olé, de la compañía Ascena Teatro. El precio de las entradas es de 8 y 10 euros, que se pueden reservar en el teléfono 954 455 324 C/ San José de Calasanz, 8.

‘La mudanza’, en el Teatro Távora. El Teatro Távora acoge el viernes y el sábado a las 20:30 representaciones de La mudanza, una obra de Celia Nadal y Javier Manzanera, dirigida por Joâo Mota y producida por la compañía Perigallo Teatro. Entradas a 12 euros, disponibles en entradium.com. C/ Lino, 1.

Los pasos de Murillo, a escena. Los fines de semana de este mes están programadas representaciones de Tras las huellas de Murillo en distintos espacios. Los emplazamientos son la Plaza de la Contratación, la Casa de la Moneda, la Plaza del Cabildo y el Hospital de la Caridad. Funciones de 11:00 a 14:30.

Espectáculo para los más pequeños. Este fin de semana vuelve al Centro TNT su programación familiar con el espectáculo La Tortuga y el mar, de la compañía Tarambana. Las funciones son el sábado a las 18:00 y el domingo a las 12:00 y a las 18:00. C/ Avenida de Despeñaperros, 1.

Doble sesión en el Teatro Quintero. Este viernes a las 21:30 el Teatro Quintero acoge la obra Dos tontas en apuros, una comedia musical de Cari Antón. Por otro lado, el domingo a las 21:00 se representa The last batamanta, de Loulogio. Entradas desde 14 euros en atrapalo.com. C/ Cuna, 15.