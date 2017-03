Sevilla se une al paro por la igualdad "real y efectiva" de la mujer

La Plaza Nueva ha sido el centro en la mañana de este miércoles de los actos por el Día Internacional de la Mujer, donde miembros del Ayuntamiento de Sevilla, liderado por el socialista Juan Espadas, así como de Cs, Participa Sevilla e IU, además de trabajadores municipales, sindicatos y entidades han mostrado su respaldo al paro internacional convocado para reivindicar la necesidad de que exista una igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.

En este sentido, la concejal delegada de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria de Sevilla, Myriam Díaz, ha valorado el "éxito de esta movilización masiva" para poner sobre la mesa "todas las desigualdades que lamentablemente existen entre hombres y mujeres en la sociedad". Por ello, subraya que desde su delegación se ha impulsado un paro donde se destaca que "aún queda mucho por hacer, muchos pasos que dar y otros muchos que cambiar".

Recuerda que las mujeres realizan "más del 80 por ciento del trabajo no remunerado, el trabajo doméstico, con los hijos, con las personas dependientes". Además, llama la atención sobre que desde 2004 casi 800 mujeres han sido asesinadas, "sin contar todos aquellos casos que no se incluyen en los datos oficiales". "Tenemos hoy mucho que decir y que reivindicar y la Administración local tenía que estar a la altura", recalca. Díaz ha pedido celeridad al Estado para impulsar un pacto de gobierno en la materia, donde "hace falta la implicación de todos". Asimismo, incide en que el Ayuntamiento seguirá trabajando en "esa línea de reivindicación, de respeto y de fomento de la igualdad real", mencionando los tres planes directores municipales en marcha para que la "igualdad entre hombres y mujeres sea un hecho".

"Es la hora de las mujeres, de un nuevo tiempo político"

En esta línea, la portavoz de Participa Sevilla, Susana Serrano, ha señalado que este 8 de marzo es un "día histórico" al unir a los movimientos feministas de más de 40 países en un "paro de mujeres de cuidados, de trabajo y de consumo, un paro tan importante que tiene unas connotaciones muy diferentes a las habituales huelgas y cabría equipararlo a la primavera árabe con la ocupación de las plazas". "Es la hora de las mujeres, del feminismo y marcará un antes y un después. Es el comienzo de un nuevo tiempo político en el que se apuesta por el feminismo", recalca, rechazando la violencia en todas sus formas, tanto "la extrema y física contra las mujeres, como la económica, la desigualdad laboral o en las tareas de la casa".

Cs reclama un Pacto de Estado

El portavoz de Cs, Javier Millán, también ha llamado la atención sobre "un día especialmente reivindicativo", en el que se ha de celebrar que "algo se ha avanzado", pero poniendo de manifiesto que "queda mucho por avanzar en la igualdad real y efectiva en España". Menciona la lucha contra la "lamentable" brecha salarial en el mercado de trabajo, ya que "para igual trabajo debe haber igual salario", pero también apunta a la necesidad de un "pacto de estado para luchar contra la violencia de género". "Es un tema esencialmente educativo donde los políticos tenemos mucha responsabilidad y tenemos que ir todos a una para concienciar a la sociedad. Tenemos que reivindicar la igualdad de verdad, en el día a día", concluye.

IU reclama igualdad y eliminar recortes y privatizaciones

De su lado, la concejal de IU Eva Oliva ha exigido mejoras concretas contra las "diferentes violencias machistas", poniendo como ejemplo medidas en el ámbito laboral, "ante la brecha salarial existente del 26 por ciento de diferencia media entre hombres y mujeres, además de la discriminación para acceder a un puesto de trabajo". "Las mujeres estamos acosadas y nos sentimos en situaciones de acoso diversas y eso hay que erradicarlo, eliminando las formas machistas de patriarcado hacia las mujeres", añade.

Considera que se pueden tomar muchas medidas por parte de las tres Administraciones, aunque "mientras haya recortes, privatizaciones y desigualdades, esta sociedad no va a avanzar". "Más que parar y que estar en las manifestaciones, en las que estaremos, gritaremos alto y claro por que estas desigualdades se terminen de una vez por todas. No hay democracia real si no se pone fin a esta lacra", sentencia.