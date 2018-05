Los padres del colegio Sor Ángela continuarán con sus movilizaciones por la nueva línea de infantil

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del Centro de Educación Infantil y Primaria Sor Ángela de la Cruz, en el Distrito Casco Antiguo, ha mantenido una reunión con la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía en la que, según asegura, "no se han dado opciones de negociación" respecto a la implantación en este colegio de una unidad adicional de Infantil ante la falta de plazas de la zona, por lo que ha anunciado que continuarán con las movilizaciones.

Más información Comunidad educativa del Sor Ángela de la Cruz protesta por la nueva línea de Infantil

En este marco, una de las portavoces del AMPA del centro, Ana Fernández, ha explicado que la única conclusión que se extrae del encuentro en que la Junta "no va a hacer nada" y que, "como mucho, se dejaría caer que se intentarían realizar mejoras en el centro teniendo en cuenta que su situación se va a ver empeorada cuando haya una nueva unidad".

Sin embargo, las reclamaciones del AMPA pasan por que se ejecute el nuevo centro previsto en la calle Sol "a la mayor brevedad posible" y que, mientras tanto, esa nueva unidad se ubique en un espacio público de la Comunidad o el Ayuntamiento de Sevilla en el que los menores puedan estar en buenas condiciones, llegando a poner como ejemplo las instalaciones municipales donde estuvo el Liceo Francés.

"No ofrecen ninguna posibilidad de negociación y pedimos que la unidad vaya a otro espacio y que se adscriba al nuevo colegio que habría de realizarse, pero dicen que el centro nuevo no tiene creado ningún código y no se puede hacer. Esto es lo mismo que dijeron hace cuatro años y en este tiempo no se ha avanzado", lamenta, por lo que se anuncia que continuarán las movilizaciones, como es la que se lleva a cabo este miércoles a las puertas del Parlamento andaluz a partir de las 16,00 horas.

Fernández advierte de las "deficiencias" que presenta el centro y que se verían agravadas con una nueva unidad, mencionando "la falta de baños adaptados para los escolares o los espacios minúsculos para que cantidad de alumnos que alberga el centro".