Toscano da cobijo a Sánchez en su reaparición con la militancia

Pedro Sánchez no vuelve el próximo sábado al ruedo político exactamente en Sevilla. El ex secretario general del PSOE retomará su gira con la militancia en uno de los feudos críticos con Susana Díaz: Dos Hermanas. Tras cambiar la agenda para no coincidir la mañana dominical con el Betis y traslada su cita con los simpatizantes para el sábado, ayer se hizo pública la presencia del ex líder del partido en uno de los lugares más señeros para el socialismo no sólo regional, sino nacional. Será a las 12:30 en el Parque Científico y Tecnológico de la ciudad nazarena, con un aforo de alrededor de 500 personas.

Francisco Toscano, enemigo de la presidenta andaluza, ejercerá de anfitrión. El histórico dirigente, que cumplirá en mayo 34 años al frente del Ayuntamiento de la localidad más poblada de la provincia de Sevilla, exceptuando la capital, se ha ofrecido a dar cobijo a Pedro Sánchez en su reestreno en los mítines después de sus puntuales apariciones en Valencia y en Asturias. Toscano lleva a gala ser uno de los pocos aliados que quizás le quedan a Sánchez tras la espantada de algunos de sus fieles en los últimos tiempos. Formó parte el primer edil de los 70 cargos intermedios que expresaron su apoyo al ex secretario general el pasado diciembre en Madrid, donde firmaron un manifiesto en apoyo de Sánchez para que retomara el mando del Partido Socialista.

El alcalde abre a Sánchez las puertas del Parque Tecnológico el sábado a las 12:30

Éste será el primer acto de Sánchez desde que anunciara su voluntad de volver a la carretera para "escuchar a los que no han sido escuchados" antes de tomar una decisión sobre el congreso federal socialista. Muchos pedristas dan por hecho que la ruta acabará con su paso al frente para presentarse a las primarias para medirse con Patxi López y, seguramente, con Susana Díaz.

Cuando dejó el escaño en el Congreso -tras dimitir de la Secretaría General en el Comité Federal que decidió la abstención para dejar gobernar al PP-, Sánchez ya dijo que recorrería de nuevo todos los rincones de España para escuchar a los militantes y no descartó volver si veía "agua en la piscina". En las semanas posteriores sólo visitó Valencia y Asturias, donde tuvo encuentros con los militantes en los que no despejó su futuro. Ahora, ha decidido retomar esta gira y coger de nuevo el coche.

Dos Hermanas, ciudad de indiscutible sello socialista, se ha volcado en los actos del PSOE, desde la época de Felipe González y José Luis Rodríguez Zapatero hasta la etapa de Alfredo Pérez Rubalcaba -que el sábado acompañará a Díaz en Alcalá de los Gazules-, cuando en 2011 se apoyó en González y Alfonso Guerra para su intervención. También Podemos vio un filón en la localidad nazarena antes de los comicios del 20 de diciembre de 2015, cuando Pablo Iglesias abarrotó el velódromo.