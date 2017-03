La US, en el ranking QS entre las 500 mejores universidades del mundo

La Universidad de Sevilla (US) sigue escalando puestos en el ranking QS, algo que se ve reflejado en los datos del último informe del QS World University Rankings 2017 by Subject, donde la Hispalense se sitúa entre las 500 mejores universidades del mundo en 19 disciplinas, ocupando cuatro de ellas puestos en el rango 151-200.

Se acaban de conocer los resultados de una nueva edición, en la que se han analizado 4.438 universidades del mundo -212 más que en la edición anterior- y 46 disciplinas -cuatro más que en 2016- pertenecientes a las cinco grandes áreas de conocimiento.

De las cinco áreas de conocimiento, la US está en el top 500 en cuatro de ellas. Concretamente, en Artes y Humanidades ocupa la posición mundial 337, y en Ingeniería y Tecnología, la posición 289. Entra por primera vez en el top 500 en las áreas de Ciencias Naturales (posición 398) y Ciencias Sociales (posición 401-450). La única área donde la US no se encuentra entre las 500 mejores es Ciencias de la Vida y Medicina.

Los datos del ranking QS por disciplinas sitúan a la Universidad de Sevilla en buen puesto al tener 19 de las 46 disciplinas analizadas entre las 500 mejores posiciones. Concretamente, la US tiene en el rango 151-200 las disciplinas de Arqueología, Lenguas Modernas, Estadística e Investigación Operativa e Historia.

En el rango 201-250 se encuentran las disciplinas de Ingeniería eléctrica y electrónica y Matemáticas. En el rango 251-300 se colocan Lengua y Literatura Inglesas, Lingüística, Ingeniería Mecánica y Aeronáutica, Agricultura y Ciencias Forestales, Farmacia y Farmacología, Psicología, Educación y Derecho. Por su parte, Química se sitúa en el rango 301-350, Informática en el rango 351-400; y en el rango 401-500 se encuentran las disciplinas de Ciencias Biológicas, Medicina, Física y Astronomía.

Los QS World University Rankings by Subject, que se publican con periodicidad anual, se basan en una metodología que incluye el análisis de varios indicadores, como la reputación académica y de las empresas que contratan a los estudiantes titulados, las citas y otros indicadores de la investigación, el número de estudiantes e indicadores de internacionalización.