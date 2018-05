Zona azul no apta para móviles viejos

La aplicación de telefonía móvil de la zona azul de Sevilla ya no es válida para terminales antiguos. La última actualización del programa ha dejado fuera a todos los teléfonos que tengan una versión de Android inferior al 5.0. De esta forma, aquellos usuarios que no dispongan de teléfonos móviles con versiones más modernas de este sistema operativo no podrán pagar por vía telemática la zona azul.

La aplicación que utiliza la empresa que gestiona el plan de aparcamiento regulado de Sevilla, Aussa, se llama Apparkya y está funcionando desde hace unos meses. Desde hace aproximadamente una semana, la aplicación dejó de funcionar en los teléfonos más antiguos. A los usuarios que tienen estos terminales les aparece un mensaje en el que se les informa de que no pueden conectarse. Un usuario afectado por esta actualización explicó a este periódico que desinstaló y volvió a instalar la aplicación pero ya ni siquiera podían introducir los datos. "Me decía que no podía conectarme".

La compañía explica que se debe al cumplimiento de unos protocolos del servicio

Este ciudadano escribió un correo electrónico a la empresa que gestiona la aplicación, Parkinglibre.com, en la que exponía su problema. Desde la compañía se le explicó que "debido a la obligación de cumplir con ciertos protocolos a los que está sometido el servicio, se ha requerido habilitar protocolos de comunicación no soportados por versiones Android 4.4 y anteriores". En el mismo correo se le informa de que se requiere Android 5.0 o superior. El responsable de la empresa le explica una posibilidad, que es la de actualizar manualmente su teléfono móvil, pero no le da garantías de que funcione porque "la localización dependerá del fabricante de su móvil".

Al recibir este correo, el usuario volvió a enviar otro email a la compañía lanzándole la siguiente pregunta: "¿Quiere esto decir que los que tenemos versiones anteriores no podemos descargar la aplicación?". La empresa respondió de nuevo de la siguiente forma: "Lamentándolo mucho es así. La obligación de cumplir con ciertos protocolos a los que está sometido el servicio hacen que para el mismo se requiera versiones de Android 5.0 o superior".

Esta versión del sistema operativo, también llamada Android Lollipop, fue dada a conocer el 25 de junio de 2014. Los teléfonos móviles anteriores a esta fecha que no estén preparados para actualizarse a esta versión y a las posteriores se quedan fuera de la actualización de la aplicación Apparkya. Este programa permite a los usuarios no tener que desplazarse físicamente hasta su coche para pagar la zona azul -o renovarla cada vez que expire el plazo abonado- y colocar el tique sobre el salpicadero, sino que pueden abonarla telemáticamente.