"A mi abuelo me lo imagino en los cafés rodeado de intelectuales"

Antes de cumplir los 25 años se incorporó a IBM. Isla Ramos Chaves (Granada, 1971) ha apagado las 25 velas de la Expo. Trabaja para la multinacional china Lenovo y es nieta de Manuel Chaves Nogales.

-¿Cuál es su parentesco?

-Soy hija de Juncal, la hija pequeña de Chaves Nogales. Sólo vive la mayor, Pilar, en Marbella.

-Su abuelo nació en Sevilla...

-Yo en Granada, porque mi padre estaba allí de director de Puleva.

-¿Ha encontrado en esta ciudad el legado del periodista?

-Lo encontré primero en Londres, la ciudad donde muere en 1944 y donde mis padres nos mandaron a estudiar a sus tres hijos. A mi madre, la única de la familia que se casó con un español, no le gustaba la educación española. Estuve en Londres entre los seis y los doce años. Mis padres se quedaron en España y fue más duro para ellos que para nosotros. Además, vivían cerca de San Sebastián, en Zarauz, en la época más sanguinaria de Eta.

-¿Fue clave en su formación?

-Como era la más pequeña, a mí no me querían mandar, pero yo me iba donde mis hermanos. Volvimos a España en 1983, mis padres ya vivían en Madrid.

-Conoció la Inglaterra de Margaret Thatcher y volvió a la España de Felipe González...

-Un niño lo vive de otra manera.

-¿Dónde vive ahora?

-Mi casa está en Madrid, pero vivo en los aviones. Soy directora para Lenovo en Europa, Medio Oriente y África.

-También heredó la condición viajera de su abuelo...

-En mi familia ha habido una vocación internacional. Mi madre nace en Irún, cerca de la frontera, a la vuelta del exilio. Uno de mis hermanos nació en Inglaterra, otro en Madrid.

-¿Qué es lo primero que leyó de Chaves Nogales?

-Juan Belmonte, matador de toros. Durante mucho tiempo creí que era lo único que escribió. Mi madre nos contó que a mi abuelo los toros ni le iban ni le venían, le interesaba el personaje.

-En su última novela, Javier Marías habla de un tal Leslie Charteris, un tipo que nació en Singapur y tradujo al inglés el 'Belmonte' de su abuelo...

-No me extraña. Es un maravilloso libro de aventuras.

-¿Dónde se imagina a su abuelo en Sevilla?

-En la plaza de toros, callejeando, quizá en alguno de esos cafés rodeado de intelectuales.

-Ha venido a la patria chica de Chaves Nogales para celebrar los 25 años de la Expo...

-La viví como universitaria mochilera. En 1992 estaba estudiando Empresariales en Madrid. Me vine con una amiga y acampamos en la casa de un primo mío.

-¿Cómo recuerda la Expo?

-Me impresionó el diseño, era de Alicia en el País de las maravillas. El flus flus del agua que hoy está en todos los bares. Sistemas de refrigeración que ahora vemos normales y están en la plazas de los pueblos. Las películas curvas, las pantallas táctiles. A mí la tecnología per se no me interesa; lo que me fascina es la tecnología aplicada y a veces me pregunto si esa visión de la Expo pudo influir en mi vocación tecnológica.

-¿Qué es lo último que ha leído de su abuelo?

-La vuelta a Europa en avión.

-Es un precursor de los corresponsales. Lo mismo va a la Rusia de los zares que a la Alemania de la llegada de Hitler en 1933 o al Rocío...

-Le da una visión muy personal. La agonía de Francia es impresionante. Con la guerra española, creían que París era un sitio seguro y la caída de Francia tuvo que ser tremenda.

-¿Por qué Isla?

-Era la primera niña de la familia desde que nació mi madre. A ella le gustaban mucho los nombres relacionados con el mar, pero decía que Marina estaba muy visto.

-En los años sesenta hizo furor un libro de Alain Peyrefitte titulado 'Cuando China despierte'...

-Hace mucho que despertó. Recuerdo los titulares de prensa: Los chinos se hacen con IBM. Como una novedad, una excentricidad. En 1995 me incorporé a IBM y desde 2004 estoy en la transición de la nueva compañía con sede en Pekín a Europa.

-¿Le dio bisnietos a Chaves Nogales?

-No, pero soy patrona de Save the Children.

-En su libro sobre la revolución rusa, Juan Eslava Galán incluye tres libros de su abuelo en la bibliografía...

-Es una fuente fundamental para la Europa de su tiempo.

-¿En que trabajan los hermanos que van con usted a Londres?

-Alejandro tiene una empresa de producción de papel y Sergio trabaja en marketing digital.