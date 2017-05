Sin 'alcalde de la noche', por ahora

Sin alcalde de la noche. El Ayuntamiento de Sevilla descarta esta figura para el ocio nocturno de la ciudad. Se trata de un mediador que, por un lado, vela por que se cumplan las normas que protegen el derecho al descanso de los vecinos y, por otro, defiende los intereses de los hosteleros. Esta figura ya la poseen otras capitales europeas. Un congreso -que comenzó ayer en Fibes- aborda las necesidades del sector y la importancia que éste tiene para los destinos turísticos. En dicho encuentro han participado los alcaldes de la noche de Amsterdam y Berlín, una figura que el gobierno local no contempla, por ahora, en la capital andaluza, al entender que "no se ajusta" a las necesidades de Sevilla.

La oferta de ocio nocturno se ha convertido en uno de los principales alicientes para que los turistas visiten una ciudad. Sevilla no es ajena a dicho fenómeno. Un atractivo que no sólo está ligado a la hostelería, sino también a la actividad cultural que se desarrolla cuando se pone el sol. Debido a su importancia, los ayuntamientos inciden cada vez más en la necesidad de cuidar esta actividad para que siga siendo una fuente de ingresos y no perjudique la imagen de la ciudad. Un ocio que, además, debe respetar en todo momento el derecho al descanso de los vecinos.

Amsterdam y Berlín ya poseen a un 'alcalde' que controla y defiende el ocio por la noche

El delegado de Turismo del Ayuntamiento hispalense, Antonio Muñoz, participó ayer en la inauguración del Congreso Nacional de Ocio Nocturno (CNON) que se celebra estos días en Fibes. En su intervención, el concejal socialista destacó que la apuesta del gobierno de Espadas se centra en desarrollar una oferta nocturna "reglada". "Respetuosa con la convivencia vecinal y que contribuya a reforzar a su vez la competitivad del destino Sevilla", refirió Muñoz.

El titular de Turismo incidió en la necesidad de trabajar el ocio nocturno desde la "profesionalidad". De lo contrario, Muñoz advirtió del serio peligro que se corre: "Dejar un ocio nocturno de bajo nivel o incumplidor de las normas, supondría que la imagen de la ciudad y su competitividad turística se resintieran".

En esta primera jornada se abordó la figura del alcalde de la noche que ya poseen ciudades como Amsterdam o Berlín. Preguntado sobre si el Ayuntamiento hispalense sopesa actualmente introducir esta figura en el ocio nocturno, Muñoz lo negó tajantemente. Según el edil de Turismo, este mediador no encajaría en el modelo de ocio nocturno de Sevilla.

En una de estas primeras ponencias participaron Mirik Milan y Lutz Leichsenring, los alcaldes de la noche de Amsterdam y Berlín, respectivamente. El primero de ellos destacó que en la capital holandesa se decidió hace años que todos los negocios nocturnos funcionaran 24 horas, eso sí, fuera del casco histórico y de las grandes zonas residenciales. Tal posibilidad evita que se formen colas de personas para entrar en los establecimientos y, por tanto, se origine ruido y perturbaciones en el espacio público.

Mirik Milan explicó que en Amsterdam los vecinos cuentan con una aplicación que se pueden descargar en los teléfonos móviles, a través de la cual se contacta de manera directa con la Policía para denunciar cualquier caso de malestar que les impida descansar por la noche. La herramienta permite a los agentes personarse en pocos minutos en el lugar de la incidencia. La figura del alcalde de la noche en esta ciudad está sufragada al 50% por la Administración pública y en otro porcentaje idéntico por los empresarios.

El mediador de la noche en Berlín, Lutz Leichsenring, destacó la apuesta por la cultura que existe en noche de la capital alemana. No se trata sólo de ofertar estas horas como tiempo de fiestas y bebida, sino como "generación de contenidos". "Presentamos la noche como horas para fomentar la creatividad", refirió el alcalde de la noche berlinesa, una ciudad, por cierto, con la que Sevilla ya tiene vuelo directo.