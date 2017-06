Una alumna de los Padres Blancos logra la nota más alta de Andalucía

Pío Baroja se ha convertido en un talismán para la joven sevillana Reyes López Jiménez, la estudiante que ha logrado la nota más alta no sólo de Sevilla, sino también de Andalucía, en la Prueba de Evaluación y Acceso a la Universidad (Pevau), un 14, la máxima calificación. El escritor vasco y Elárbol de la ciencia abrieron este año Selectividad en la prueba de Lengua Castellana y Literatura, texto que le dio a esta alumna de los Padres Blancos la confianza suficiente para plasmar en un folio todo lo aprendido en un año.

"Estaba nerviosa, pero empecé la prueba el primer día con un texto que me gustaba mucho, El árbol de la ciencia. Vi que podía sacarle mucho partido al comentario crítico y me dejé llevar. Eso me dio mucha confianza para el resto de exámenes. Realmente disfruté haciéndolo", reconoció ayer la joven, que realizó la prueba en una de las 21 sedes habilitadas por la Universidad de Sevilla.

El segundo sevillano con la mejor nota, Carlos Ríos, estudia en el IES Ramón del Valle13,765 nota13,7 nota

El resultado fue un 10 en Lengua Castellana y Literatura y el resto de asignaturas comunes, además de Química y Matemáticas, las dos optativas. "Me resulta inexplicable, aún no me creo que esa nota sea mía", señaló la joven, vecina de Tomares, que desea estudiar el próximo año Biomedicina en la Universidad de Sevilla.

Casi el 92% de los sevillanos han superado este año esta prueba. En concreto, en la Universidad de Sevilla han aprobado el 91,13% de los 8.669 estudiantes presentados, prácticamente el mismo porcentaje que en la convocatoria de junio de 2015. La nota media de estos estudiantes ha sido de 7,404. En la Universidad Pablo de Olavide, por otro lado, el porcentaje de aprobados ha sido del 92,7%.

Para Reyes López, que también hace teatro y a veces sueña con estudiar Arte Dramático, la clave del éxito está en "tener un orden y equilibrio" en la vida y "conseguir dedicar un poco de tiempo a todo".

Los cambios a mitad de curso de la prueba de Historia de España, que amplió su temario y cambió su estructura, han marcado la Selectividad de este año. Para Carlos Ríos Monje, el segundo estudiante con la nota más alta de Sevilla (13,765), ha sido fundamental la orientación y labor ejercida por sus profesores. "Es cierto que ha habido mucha polémica con la pregunta de los gobiernos democráticos, el último tema del libro, pero nosotros íbamos bien preparados", admitía ayer este alumno del IES Ramón del Valle Inclán, en Sevilla Este, y que realizó la prueba de Selectividad en la Universidad Pablo de Olavide.

Su intención es estudiar el doble grado en Física y Matemáticas en la Hispalense, carrera con la nota de corte más alta de Andalucía desde hace varios años. En junio del pasado año, la nota de corte se fijó en 13,525 sobre 14. "Sé que será difícil, pero me apasionan las matemáticas y la física. Para mí es la mezcla perfecta", reconoció el estudiante, que se prepara ahora para obtener el título de C1 de Inglés.

A Alberto García-Agundez Blanco, otro de los estudiantes que logra un 13,7 de media, la noticia le llegó ayer realizando el Camino de Santiago. "Vi mi nota a través del móvil y al primero que llamé fue a mi padre. Pero luego me llamó mi hermano diciendo que había llamado a casa el director del colegio, que había conseguido la tercera nota más alta" entre los presentados en la Universidad de Sevilla, explicaba este alumno del colegio San Antonio María Claret desde Pedrouzo, en La Coruña, tras terminar la etapa del día.

"Para lograr esta nota ha sido fundamental el papel que hanjugado el centro y mis profesores. Nos han preparado muy bien, había mucha comunicación, nos informaban de todo y nos transmitían mucha tranquilidad", expresó el joven, que desea estudiar Ingeniería de la Salud, también en la Hispalense. "Me gustaría dedicarme a la investigación y lograr cambiar la vida de las personas con mi trabajo. Creo que es una carrera con mucho futuro", señaló.

La segunda alumna con la mejor nota de la Universidad de Sevilla ha sido Carmen Tagua Ayala, del Colegio Highlands, en Montequinto (13,765). Su intención es estudiar el doble grado en Estudios Internacionales y Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, ciudad en la que ya vive uno de sus hermanos. "Creo que irme fuera de Sevilla me va a ayudar a madurar y a abrir mi mente", admitió la estudiante. "Tenía claro que quería irme fuera y mis padres me apoyan mucho".

La joven Ángeles Limones Zarco, del IES Ruiz Gijón de Utrera, también ha sacado una de las notas más altas de Sevilla, concretamente la segunda mejor nota de la Universidad Pablo de Olavide, un 13,753. Su idea es estudiar el doble grado en Educación Primaria y Estudios Franceses que oferta la Universidad de Sevilla. "Mi instituto es bilingüe y en cuanto entré me enamoré del francés"

"Soy una persona muy insegura de mí misma y estaba muy nerviosa durante la prueba", comentó tras conocer su nota esta utrerana. "Mis padres siempre me han dicho que si suspendía no se acabaría el mundo, que cualquiera puede tener un mal día, y eso me daba seguridad". La joven reconoce que su "mayor apoyo" es su madre, que la acompañó a las pruebas de Selectividad. "Cada vez que salía de un examen, salía corriendo a abrazarla", admitió. "Es mi pilar".