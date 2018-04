La avería del puente obliga a dos cruceros a atracar lejos de Delicias

El retraso en los trabajos para evitar que se repitan los fallos técnicos en el Puente de las Delicias ha provocado que dos cruceros tengan que atracar el lunes de Feria en el muelle de Tablada, lejos de las Delicias. Uno es el buque Corinthian. Con bandera de las Islas Marshall, 91 metros de eslora y una manga de 15 metros, lleva a bordo a más de 100 turistas y 65 tripulantes. El otro es el buque Hamburg. Cuenta con 144 metros de eslora y una manga de 22 metros, tiene una capacidad de 420 pasajeros y una tripulación de 170. Otro de los grandes afectados por los arreglos urgentes es el Club Naútico, ya que sus socios no podrán llegar con sus embarcaciones de vela a las instalaciones hasta el último día de Feria.

Según el Puerto, la avería del puente detectada por los técnicos consiste en el deterioro de una pieza que afecta al puente ferroviario. Por ese motivo, la apertura del Puente de las Delicias para que pasen las embarcaciones no será posible hasta el 21 de abril, día en que llegan otros tres cruceros. "Desde la Autoridad Portuaria de Sevilla estamos haciendo un gran esfuerzo para agilizar la sustitución de dicha pieza para que el puente pueda abrirse el 21 de abril, fecha en la que está prevista la llegada de tres cruceros, Braemar, Corinthian y Saga Peral II".

La Autoridad Portuaria señala que durante el cierre del puente al tráfico marítimo se ha facilitado un atraque alternativo en el Muelle de Tablada para atender la demanda de estos días. Argumenta que el atraque del Hamburg estaba previsto inicialmente en esta zona, ya que este crucero tan sólo permanecerá ocho horas en la ciudad y se planteó así para evitar afecciones al tráfico rodado y de personas en plena Feria.

Respecto al tráfico rodado, el último corte antes de la Feria se realizó en la madrugada del miércoles al jueves. Durante la semana de farolillos no se realizará ningún corte total que afecte a los vehículos. No han sido pocos los cruceros que en los últimos años tuvieron que modificar su itinerario al entrar en la dársena debido a que una serie de averías en el Puente de las Delicias no permitían levantar sus hojas para el paso de embarcaciones. Para evitar que se repitan esos fallos técnicos, la Autoridad Portuaria sacó una licitación para realizar varias mejoras necesarias que eviten que se produzcan errores eléctricos a la hora de levantar sus hojas o en el sistema hidráulico.