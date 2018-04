Más de un centenar de jueces y fiscales piden "seriedad" al Ministerio para acabar con los problemas de la Justicia

Más de un centenar de jueces y fiscales de Sevilla se han concentrado este jueves frente a los edificios de la Audiencia y de los juzgados para reclamar al Ministerio "seriedad" para acaba con los problemas de la Justicia, en el marco de las movilizaciones acordadas por la cuatro asociaciones judiciales y las tres de la carrera fiscal exigiendo iniciativas políticas y legislativas para mejorar el estado de la Justicia.

La concentración en Sevilla ha estado encabezada por el presidente de la Audiencia, Damián Álvarez, el decano de los jueces, Francisco José Guerrero, y la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, quienes han leído el comunicado difundido por las asociaciones profesionales de jueces y fiscales.

La fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, ha explicado que están reclamando a las autoridades "seriedad en el tratamiento de los problemas laborales y en el tratamiento de la independencia judicial", ya que son "muchos los frentes abiertos" en los que no están "sintiendo una respuesta mínima por parte de las autoridades".

Segarra ha lamentado que diez años después de la histórica movilización de los jueces y fiscales "estamos igual y además con un pacto por la Justicia roto y sin ninguna perspectiva. Por eso queremos hacer visible nuestra situación y pedir a las autoridades legislativas que adopten las medidas adecuadas y que cuentan con nosotros y nuestra colaboración para ello", ha precisado.

Por su parte, el magistrado de la Audiencia de Sevilla Conrado Gallardo, miembro del Foro Judicial Independiente (FJI), ha destacado que esta protesta quiere expresar el "malestar generalizado que hay en la carrera judicial por la caótica situación en la que se encuentra el Poder Judicial en España", aspecto en el que ha denunciado la falta de independencia, la falta de eficacia que no es imputable a los jueces y la falta de soluciones y de voluntad de resolver los problemas que "detectan tanto en el ministerio de Justicia, en particular, como en el Gobierno y los partidos políticos en general".

El magistrado ha puntualizado que en Sevilla hay "problemas muy graves, porque las sedes judiciales absolutamente insuficientes, porque hay un número de jueces inferior a la media nacional y la media nacional ya es muy baja con respecto a Europa, y porque el número de litigios que hay en Andalucía y en Sevilla es superior a la media nacional". Sevilla es una de las ciudades "problemáticas, porque es una ciudad grande y los problemas de la Justicia están más acentuados en las ciudades grandes", ha añadido.

Entre las carencias, ha citado el número de litigios que hay, que "ahora con el problema de las cláusulas suelo se ha disparatado completamente", así como un "número de jueces que está muy por debajo de la media europea, que está sobre el 20 y nosotros estamos por debajo del 10. En Andalucía tenemos muchos menos jueces que en Portugal, que tiene un tamaño similar, y esta situación está provocando una sobrecarga de trabajo enorme, y la única respuesta que estamos obteniendo es que trabajemos más a costa de la calidad".

En este sentido, ha criticado que se les exija que pongan sentencia a toda costa. "Nosotros entendemos que poner una sentencia no es ponerla rápida, es hacer Justicia, resolver el problema que nos plantea el ciudadano y lo que nos están pidiendo sencillamente es que resolvamos de cualquier manera, que resolvamos como puedas, como la película, ‘juzga como puedas’ es el lema del Ministerio, pero resuelve", ha aseverado el magistrado.

Los jueces y fiscales, ha continuado, quieren hacer patente a la ciudadanía que están "dispuestos a resolver el problema, pero que no es una cuestión de cantidad, sino también de calidad", y también que "los jueces ya no pueden dar más de lo que están dando y que la Justicia el año que viene será peor que éste, porque ahora mismo no hay en marcha ninguna solución y lo que vaya a ocurrir a partir del 2020 dependerá de lo que se ponga en marcha en 2018 y 2019, que de momento es nada", ha concluido.

El presidente del Audiencia, Damián Álvarez, ha insistido en que están reclamando "una serie de medidas para mejorar la Justicia en todos los aspectos en los que hemos notado múltiples deficiencias y que pensamos que ya es hora de que esos problemas se arreglen de una vez por todas".