¿Se ha convertido Andalucía en un oasis fiscal para las herencias en 2018?

No cabe duda de que de esta reducción, única en España, se beneficiarán la mayoría de las herencias, especialmente porque la mayoría de las herencias las reciben familiares directos es decir, cónyuge e hijos. Es por eso que muchos hablan de oasis fiscal, en lo que a herencias se refiere. Pero no siempre es oro todo lo que reluce.

Muchos no pagan nada, pocos pagan mucho

Porque puede que en Andalucía heredar no le cueste nada a la mayoría, pero en lo que ha donaciones se refiere, esto es ya otro cantar, ya que los andaluces son los españoles que más pagan cuando reciben una donación de sus padres, es decir, cuando reciben la herencia en vida.

La verdad es que, a pesar de haber jugado con lo pactado como ha querido, el Gobierno andaluz ha dado un golpe de efecto con esta reforma. Pero, ¿qué pasa si lo que te toca en herencia sobrepasa ese millón de euros? En este caso, lo que ocurre es que hay que pagar un 34% de todo lo que supere ese millón de euros.

Sería deseable que esta rebaja, que ha colocado a Andalucía en la cabeza de España en cuanto a reducción de la cuota del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, no fuera la única. Y, del mismo que sería deseable que otras comunidades imitaran esta reducción, también lo sería que Andalucía revisara otras reducciones que han establecidos otras comunidades, especialmente en lo que a donaciones se refiere.

Y, ¿qué ocurre si la herencia llega de un tío u otro familiar, o si la recibes de alguien con quien no tienes parentesco legal? ¿Y si un padre quiere hacer a sus hijos una donación en vida de sus bienes? Pues que hay que pagar un porcentaje de todo lo que quede fuera de las reducciones previstas, un porcentaje que crece proporcionalmente al importe recibido, y que puede alcanzar el 34%.

¿Cuánto hay que pagar por recibir el capital de un seguro de vida?

No podemos dejar de preguntarnos qué ocurre con el capital recibido de los seguros de vida. En estos casos, tal y como nos explican desde PuntoSeguro.com, correduría especializada en seguros que recompensan el ejercicio físico, dado que el capital del seguro se suma al resto de la herencia, hay que pagar el porcentaje que corresponda. Así, si el seguro de vida lo recibe un familiar directo no tendrá que pagar nada, siempre que la suma de todo lo heredado no supere un millón de euros por heredero.

Pero si el capital del seguro lo recibe un familiar de segundo grado o más se le aplicará el porcentaje correspondiente (que depende de la cantidad percibida), con una pequeña reducción de algo menos de 8.000 euros. Si la persona beneficiaria del seguro no tiene parentesco alguno, no disfrutará tampoco de reducción alguna, y tendrá que pagar el porcentaje correspondiente.