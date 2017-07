"Mi despacho pagó la fiesta por la medalla a Soledad Becerril"

Nueve meses concejal. Mayo de 2011 a febrero de 2012. Como un parto. Eugenio Suárez Palomares (Motril, "dice Oscar Wilde que quien es capaz de decir su edad es capaz de contarlo todo"). Sigue siendo verso libre.

-¿Cuándo llega a Sevilla?

Fui a la procesión del Corpus por dignidad. Habíamos perdido. Cuando se ganaba, iban todos"

-En 1982. De magistrado desde Pamplona. Fui al mitin de final de campaña de Felipe. Y a ver al Papa. Fue emocionante. Y no soy católico. Practicante, quiero decir.

-¿Qué es más relevante, preguntarle por qué entró o por qué se fue?

-Las dos cosas. Me sentía muy orgulloso de representar las ideas de mi padre, un hombre de Ugíjar, en las Alpujarras granadinas, que oía Radio Pirenaica. La República se declaró pueblo a pueblo. Nos educó en la sensibilidad, la honestidad y el respeto a los demás. Nunca hubo en mi casa rencor por haber perdido la guerra. Siempre me emociono al recordarlo.

-¿Y por qué se salió?

-El jefe de la oposición, el alcalde actual, estaba todo el día en el Senado; había desorientación por las distintas sensibilidades.

-¿Se había metido en el barro?

-Cuando estuve de fiscal en Canarias, llevaba temas de prostitución, tráfico de drogas y representé al Estado frente a los independistas canarios, que eran cuatro.

-¿Coincidió con Zoido en algún juicio?

-Zoido prácticamente no ha ejercido la judicatura. Creo que estuvo en un pueblo y de juez decano. No sé si habrá llegado a poner alguna sentencia. Se metió en política muy pronto. Tengo con él unas magníficas relaciones personales, me llamó dos días antes de que lo nombraran ministro.

-¿Qué le sorprendió de su paso por el Ayuntamiento?

-La desconsideración hacia los que estábamos en la oposición, algo que es histórico, lo hacía el PP y lo hace también el PSOE; que nunca se felicita al adversario aunque lo haga bien; pero lo que más la procesión del Corpus de ese año.

-Usted fue por el PSOE...

-Sólo fuimos Espadas, Alberto (Moriña) y yo. Fui por dignidad. Como habíamos perdido... Cuando se ganaba, iban todos. Jamás he recibido más insultos en mi vida. La aclamación al alcalde Zoido dejó el acto religioso en un segundo plano.

-¿Era un verso libre?

-Eso dicen. Yo soy atípico. Yo tenía mi coche y mi conductor. Renuncié al sueldo, pero me obligaron a cobrar la mitad. Muy pocos saben que mi despacho pagó los cinco mil y pico euros que hacían falta para la fiesta que se dio después de la medalla a Soledad Becerril. Demetrio Cabello, concejal del PP, decía que no había dinero para darla y yo creía que no era de recibo siendo la primera ministra desde la República y la primera alcaldesa de la ciudad.

-No vivió ni una Semana Santa...

-Soy poco cofrade, poco de imágenes. Vivo la religión como en las iglesias de Jerusalén y Belén, donde hay pocas imágenes por respeto a las culturas que no se pueden representar. Las visité cuando fui a estudiar los kibbutz como redactor de la anterior ley de Cooperativas de Andalucía.

-¿Se hizo de algún equipo?

-En Motril sólo había tres televisores, y en el Telefunken Cruz del Sur de la tienda de telas el único equipo al que veíamos en blanco y negro era al Real Madrid.

-¿Es tan conocido como su paisano el futbolista Callejón?

-Fui el fiscal más joven de España y el magistrado más joven de Andalucía, pero eso es algo que puede hacer cualquiera. Lo que no puede hacer cualquiera es traspasar una médula, cambiar un riñón o hacer una investigación. Lo mío es a base de estudio.

-¿Un autor de cabecera?

-Ortega. De las mujeres, a la más interesante la cité en un pleno. La nostalgia no tiene glamour. La frase es de Marilyn Monroe.

-¿Entró en el PSOE?

-Nunca. Y además lo de nación de naciones me gusta poco. Muy complicado para un motrileño.

-¿Aficiones?

-La cacería, la pesca, que se me da mucho mejor. Corrí los mil quinientos metros. He hecho espeleología, alpinismo, expuse mis fotos de las Alpujarras en París. Y las motos. Fundé en Sevilla el club de la Harley Davidson.

11 inicial.Eugenio Suárez Palomares, hijo de Emilio y Matilde, hermano de Emilio y Matilde, participó en un mitin en la campaña de las municipales de 2011, las del 'ciclón' Zoido. Aparece, primero por la izquierda, con Juan Espadas, José Bono y Alberto Moriña en la torre de los Perdigones. Los tres del Corpus del 11.