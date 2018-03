Los empresarios reiteran que el tranvía no es la obra que más necesita Sevilla

El presidente de la patronal de empresarios de Sevilla (CES), Miguel Rus, reiteró ayer en la asamblea anual de este colectivo que la ampliación del tranvía a Santa Justa, la obra estrella para el alcalde socialista Juan Espadas, es una "obra de gran envergadura pero no prioritaria en estos momentos" para la ciudad. El argumento es que el recorrido de ampliación del tranvía ya está cubierto "suficientemente" por tres líneas de Cercanías (C1, C4 y C5) y por los autobuses de Tussam. Es el segundo año consecutivo que la patronal rechaza este proyecto por estimar que lo que de verdad necesita la capital andaluza, para lograr su expansión y que deje de perder habitantes, son otras obras.

La patronal señala que la obra más urgente es la conexión por tren del aeropuerto con Santa Justa. "Debe ser innegociable la ejecución de esa obra, en una ciudad en la que el sector turístico se ha convertido en motor económico, con una gran capacidad de creación de empresas y de empleo", dijo Rus.

La conexión por tren del aeropuerto con Santa Justa se exige por la fortaleza turística

La segunda infraestructura urgente, en opinión de la CES, son las líneas del Metro que faltan. Le siguen la finalización de la SE-40 en el arco sur con los túneles bajo el río; la conexión de la SE-30 con la A-49-Nudo de la Pañoleta, intercambiadores de transporte en zonas clave de la ciudad, una red de aparcamientos públicos, la remodelación del enlace de la ronda Supernorte (SE-20) y la A-4. Y concluyó su lista con los polígonos industriales, para los que reclama mejoras en los accesos y critica que el presupuesto municipal de 2017 recogía una partida de 1.200.000 euros para inversiones y que no se ha gastado un euro.

Los empresarios piden la implicación del Ayuntamiento para que se hagan esas obras. "El Ayuntamiento debe implicarse, no sólo presupuestariamente, sino con una política de negociación, exigencias y presión ante otras administraciones".

Los empresarios se preguntan cómo es tan difícil cualquier mejora de infraestructuras en Sevilla, mientras el ministro de Fomento quiere conectar el aeropuerto de Barcelona por AVE con el aeropuerto de Gerona, para contar con una cuarta pista. "Cómo es tan difícil para nosotros exigir y defender nuestros intereses en proyectos como la mejora de nuestra red de cercanías o facilitar la llegada de viajeros desde San Pablo hasta Santa Justa o San Bernardo", lamentó Rus.

En movilidad, los empresarios censuran la gestión del Ayuntamiento sobre la carga y descarga ante la peatonalización de zonas muy pobladas del centro de la ciudad (Mateos Gago y en general las calles del barrio de Santa Cruz) y sobre el cierre de bares previsto para la Semana Santa. Sobre todo critican la falta de negociación municipal ante las propuestas y peticiones del gremio . "Nuestras empresas no paran de proponer y hace falta más coordinación, más sentido común, más lógica de cómo compatibilizar esas actividades. No podemos cerrar la conectividad de ninguna zona. Lo que tenemos es que adaptar y ver cómo compatibilizar jugando con los distintos horarios de usos peatonales y turísticos con las necesidades empresariales", demandó Rus en declaraciones a la prensa.

Hay gran preocupación en la CES con las noticias sobre el cierre de negocios en Semana Santa. "Me parece inadmisible lo que pasó el año pasado: cierran los negocios que llevan todo el año pagando impuestos y empleos cuando pueden hacer mayor negocio, y luego está toda la ciudad llena de venta ambulante ilegal, desproporcionada y descontrolada. Eso no podemos permitirlo. Que se cierren los negocios en momentos concretos por seguridad, pero una vez que ha pasado la cofradía se pueden abrir", aseguró antes de conocer que el Ayuntamiento ha dado marcha atrás a esta medida.

Respecto al Puerto de Sevilla, la patronal batallará para que Sevilla tenga un puerto moderno "con capacidad para atraer barcos de mediano calado y valiente en la toma de decisiones estratégicas", y no aceptan que el futuro portuario sea "convertirlo simplemente en un polígono industrial".

El presidente expuso tres realidades que afectan al Puerto de Sevilla: "Que otros puertos se están moviendo a mayor ritmo que el nuestro, que Majarabique puede convertirse en un problema para el Puerto y que la Zona Franca de Sevilla parece que ha entrado en vía muerta". Se refería a la falta de un presupuesto importante de las administraciones para desarrollar por completo la zona franca en Torrecuéllar.

Sobre la situación económica, los empresarios están convencidos de que las cosas van mejorando ("vamos por buen camino. Creemos que 2018 va a ser el año de Sevilla. Algo se mueve y se ha movido", dijo Rus) pero alertan de que cuatro de los barrios más pobres del país están en Sevilla, como Los Pajaritos, "luego algo no estamos haciendo bien". Rus se refirió al problema de los clanes de droga que se están haciendo fuertes en esta zona. "Debemos cortar de raíz la degradación de la barriada de Los Pajaritos para que no se convierta en un gueto inaccesible como el existente en una parte del Polígono Sur", señaló el presidente, quien pidió que parte de los recursos presupuestarios se destinen a que esos barrios salgan de la pobreza extrema. "No es sólo responsabilidad de los políticos, sino también de los empresarios y de todos el trabajar en esa dirección", dijo el dirigente de la patronal, que ofreció la colaboración del empresariado, dispuesto a trabajar en un Plan de choque y reurbanización y recuperación de esta zona porque "a medida que pase el tiempo, más difícil será la solución. Ya tenemos experiencia".

Rus señaló el "avance significativo" del sector turístico y la reactivación de la actividad constructora e inmobiliaria como dos buenos indicadores de la mejora de la situación económica, si bien expuso que Sevilla necesita la transformación industrial que complemente ese avance.

A la pregunta de si comparte la preocupación por el impacto en Sevilla del ajuste de personal en Airbus, Rus recalcó que el sector aeronáutico cada vez tiene más peso en la provincia, que es el más exportador y uno de los pilares de la economía sevillana, por lo que "si se hace una reorganización entiendo que es para mejorar y optimizar". Sobre la gestión del Ayuntamiento, elogió la aprobación de los presupuestos municipales 2018 con los partidos de la oposición PP y C's. Y en la provincia, el empuje del sector agrario, la industria y la demanda exterior, aunque quedan 204.000 parados.

El presidente de la patronal de empresarios dijo ayer que la huelga de hoy no le parece la mejor opción porque afecta a la economía. "La huelga no es la mejor forma de reivindicar. No es el momento adecuado para nuestra economía y nuestro empleo y creo que va a ser lesivo para los intereses de los trabajadores y de las empresas sevillanas. Para eso está la concertación social para avanzar con los sindicatos. Es más una mesa de trabajo y de diálogo y por parte de los empresarios hay plena disposición a dialogar. Que se garantice el derecho al que quiera trabajar". En la asamblea anual de ayer de la patronal de empresarios se presentó la nueva alianza acordada entre la CES y la Cámara por la que el presidente de la Cámara de Comercio, Francisco Herrero, es vicepresidente primero de la CES y Rus a su vez es vicepresidente primero de la Cámara, un paso importante para unir los esfuerzos y coordinación de las dos entidades de empresarios, una alianza que funcionaba históricamente hasta que cesó.